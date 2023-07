Hollywood-Streik: Emmy Awards sollen verschoben werden

Los Angeles. Wegen des laufenden Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood wird auch die 75. Verleihung der Emmy Awards nicht wie geplant im September ausgestrahlt. Das bestätigte eine Person, die über die geplante Verschiebung informiert ist, sich aber vor der offiziellen Verkündung nicht äußern darf. Ein neuer Termin für die Verleihung der Emmy Awards, des bedeutendsten Fernsehpreises der USA, war zunächst nicht bekannt.

Die Veranstaltung sollte am 18. September vom Sender Fox übertragen werden. Die Regeln der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists sehen aber vor, das Stars während eines Streiks nicht für Emmys Werbung machen oder an Preisverleihungen teilnehmen dürfen. Auch Drehbuchautoren dürfen bis zum Ende des Streiks nicht für Preisverleihungen arbeiten.

Bei den Nominierungen liegt in diesem Jahr HBO vorn: Für drei seiner erfolgreichsten Shows - „Succession“, „The White Lotus“ und „The Last of Us“ - geht der Fernsehsender mit insgesamt 74 Nominierungen ins Rennen. Die meisten Nominierungen in der Kategorie Comedy hält die Serie „Ted Lasso“, zu sehen bei Apple TV+, mit 21.

Schauspieler und Drehbuchautoren verlangen angesichts der Inflation angemessene Honorare. Außerdem sorgen sie sich im Zeitalter von Streamingdiensten wie Netflix wegen Tantiemenzahlungen, die sie nach der ersten Ausstrahlung ihrer Arbeit für die weitere Verwendung davon bekommen. Zudem wollen sie sich vor der Verwendung Künstlicher Intelligenz schützen, mit der ihre Leistungen in Film und Fernsehen nachgeahmt werden könnten. Der Streik begann Mitte Juli.

RND/AP