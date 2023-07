Kaliforniens Gouverneur will beim Hollywood-Streik vermitteln

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom will zur Beilegung des Streiks von Drehbuchautoren und Schauspielern in Hollywood beitragen. Newsom habe alle betroffenen Lager kontaktiert, um sich als Vermittler eines Abkommens anzubieten, teilte sein Büro am Mittwoch (Ortszeit) mit. Bislang hätten weder Studiobosse noch Schauspielerinnen, Schauspieler, Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren Interesse daran gezeigt, mit Newsom zu verhandeln, sagte sein Berater Anthony York.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hollywood-Film- und Fernsehindustrie ist wichtig für die Wirtschaft Kaliforniens. Der letzte Drehbuchautorenstreik vor mehr als zehn Jahren verursachte der Wirtschaft einen Schaden von etwa zwei Milliarden Dollar. Diesmal könnten die Auswirkungen noch größer sein, weil auch Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Der neue Drehbuchautorenstreik begann im Mai, der Schauspielerstreik im Juli. Beim Streik beider Gewerkschaften spielen Lohnzahlungen und die Folgen Künstlicher Intelligenz bei Film- und Fernsehproduktionen eine Rolle.

„Es ist klar, dass die Seiten noch weit voneinander entfernt sind, aber er ist zutiefst besorgt wegen der Auswirkungen, die ein längerer Streik auf die regionale und staatliche Wirtschaft haben kann“, sagte York über Newsom. Tausende Arbeitskräfte seien darauf angewiesen, dass der Streik ende, darunter Catering-Angestellte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bedeutet der Streik in Hollywood für deutsche Film-Fans Einzelne internationale Projekte mit deutscher Beteiligung sind derzeit pausiert. Konkrete Folgen seien ansonsten noch nicht abzusehen. © Quelle: dpa

Newsom hatte sich bereits im Mai als Vermittler angeboten, kurz nach dem Beginn des Drehbuchautorenstreiks. Er ließ wissen, dass er Verständnis für die Sorgen der Streikenden habe.

Newsom könnte größere Bekanntheit nützen

Der demokratische Gouverneur bemüht sich um mehr Bekanntheit auf nationaler Ebene, weil er in absehbarer Zeit aus dem Amt scheiden wird. Newsom gilt als möglicher künftiger US-Präsidentschaftsbewerber, auch wenn er gesagt hat, dass er keine Pläne für eine Präsidentschaftsbewerbung habe. Eine Rolle bei der Beilegung des Streiks könnte ihm politisch nützlich sein.

Newsom hat auch eine persönliche Verbindung nach Hollywood: Seine Frau Jennifer Siebel Newsom war mal Schauspielerin und arbeitet jetzt als Doku-Regisseurin.

RND/AP