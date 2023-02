﻿Hannovers Ballettchef Marco Goecke bewirft Kritikerin mit Hundekot

Die Geschichte vom kleinen Mann, der in den herrschenden Verhältnissen zerrieben wird, passt in die Zeit. Kein Wunder, dass Georg Büchners „Woyzeck“ derzeit auf vielen Theaterbühnen zu sehen ist. Nach Lübeck und Hamburg zeigt jetzt das Landestheater den Klassiker; und für die Inszenierung der Musical-Version von Tom Waits gab es in Rendsburg rauschenden Applaus.