﻿Hundekotattacke: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen entlassenen Ballettchef

Höchste Zeit zu heiraten – die Romantikkomödie „What’s Love Got to Do with It“ startet

Preisgekrönte Dokumentarfilmerin will ihren Jugendfreund mit der Kamera zur arrangierten Ehe begleiten. In der Romantikkomödie „What’s Love Got to Do with It?“ (Kinostart am 23. Februar) stellt Regisseur Shekhar Kapur die Frage, was länger hält: Eine Beziehung, die mit Liebe beginnt, oder eine, die in Liebe mündet.