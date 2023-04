﻿Hier ist Musik drin: Fünf Tipps, was Sie bis 19. April nicht verpassen sollten

Ob preisgekrönte Musik-Comedy, ein schräger Theaterklassiker oder eine schwierige Spurensuche in der Nazi-Vergangenheit – ohne Musik geht fast nichts vom 12. bis 19. April auf den Bühnen in und um Kiel. Fünf Tipps, um die Qual der Wahl zu erleichtern.

Dirk Schäfer zeigt sein 2021 am Theater Duisburg uraufgeführtes Stück „Der Tod und ein Mädchen“ jetzt in Kiel. Premiere ist am 16. April im Schauspielhaus.

Kiel. Sein Brel-Abend ist in Kiel längst Kult, ähnlich wie der Chansonabend „Tango. Und Piaf“. Seit Jahren entwickelt Dirk Schäfer, einst Mitglied im Kieler Schauspiel-Ensemble, seine eigenen Stücke, oft zusammen mit Ellen Dorn und oft als musikalisch unterlegte Spurensuche. Und er scheut sich dabei nicht vor schweren Themen. Neugierig macht jetzt das neue Stück des Kieler Publikumslieblings, „Der Tod und ein Mädchen“.

Tipp der Woche: „Der Tod und ein Mädchen“ im Kieler Schauspielhaus

Ein blinder Fleck in der eigenen Familiengeschichte brachte den Schauspieler auf die Idee zum Stück „Der Tod und ein Mädchen“. Die Geschichte einer Großcousine, die 15-jährig 1943 einfach verschwand, hat der Publikumsliebling in seinem Stück zusammen mit Ellen Dorn verarbeitet. Er recherchierte das Schicksal des Mädchens, ihren gewaltsamen Tod in einer Euthanasieklinik der Nazis – und versucht nun, ihr „ein Leben zurückzugeben“. Entstanden ist eine Collage über das Vergessen und Erinnern mit viel Musik, darunter von Brahms und Georg Kreisler. Dazu spielt eine vierköpfige Band (Piano, Bass, Schlagzeug, Akkordeon). Nach der Uraufführung 2021 am Theater Duisburg hat das Stück jetzt in Kiel Premiere.

16. April, 20 Uhr, im Schauspielhaus Kiel. Karten (18 bis 34 Euro) online, in Oper und Schauspielhaus sowie am Kartentel. 0431/901901.

Mutheater spielt Gogols Theaterklassiker „Der Revisor“

Panik in der Provinz: Ein Revisor soll in einer Kleinstadt die korrupten Verhältnisse unter die Lupe nehmen. Keine gute Nachricht für die Hauptmännin, die nicht mal mehr Zeit hat, ihre Stadt aufzupolieren: Der Revisor ist bereits im Hotel abgestiegen ... Gogols schön skurril-absurden Theaterklassiker „Der Revisor“ haben sich die Kieler Studierenden (quer durch alle Hochschulen der Stadt) der 2022 gegründeten Gruppe Mutheater vorgenommen und in Regie von Greta Weber in Szene gesetzt – begleitet vom siebenköpfigen Förde Kammerorchester.

Vom 13. bis 15. April, jeweils 19 Uhr, im Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule – der Eintritt ist frei.

Gut Wittschap: Neues Erzählfutter von Heinz Ratz

Ob Merlin oder Old Shatterhand, Gott und Aliens auf der Heide: Wenn Heinz Ratz durch Schleswig-Holstein läuft und die längst ausgestorben geglaubten Riesen und Trolle, Götter und Feen, Magier und Dämonen einsammelt, kommen garantiert fabulierlustige Geschichten dabei heraus. Die jüngsten stellt der Kieler Songwriter und Erzähler am Sonntag, 16. April, 18 Uhr, auf Gut Wittschap in der Rendsburger Landstraße 510 in Kiel vor. Natürlich hat Ratz auch seinen Bass dabei - und seinen Gitarristen Tobias Müller alias „Bochum“. Zum Lieder- und Erzählabend hat der Hof eine Grill- und Getränkebar eingerichtet. Der Eintritt ist frei, für den Künstler geht der Hut rum.

Partnerwahl mit Beatles: Liebesverwirrspiel in Neumünster

Alte Stücke treffen (einigermaßen) neue Musik – das kann höchst produktive und unterhaltsame Reibungen ergeben. Das Potsdamer „Theater Poetenpack“ hatMarivaux’ „Spiel um Liebe und Zufall“, geschrieben vor fast 300 Jahren, mit neu arrangierten Songs der Beatles, bekanntlich erst zarte 50, 60 Jahre alt, kombiniert. Ein witziges temporeiches Verwirrspiel, so urteilte die Kritik. Und das Thema Partnerwahl, das die soziale Hierarchie durcheinanderwirbelt, zeigt sich da von einer Seite, die im Social Media-Zeitalter vielleicht gar nicht mal so exotisch wirkt. Zu sehen am

Sonnabend, 15. April, 20 Uhr, in der Stadthalle Neumünster. Tickets (15 bis 24 Euro) im Webshop oder im Kulturbüro, Telefon 04321/942 3316.

Abenteuerliches Vergnügen: Walter Moers als Live-Hörspiel

Wie ein Roman wunderbar als Live-Hörspiel funktionieren kann, zeigen Christina Dobirr und Linda Stach mit ihrer Version von Walter Moers’ „Wilde Reise durch die Nacht“. Beim Gastspiel im Werftpark-Theater in Kiel erwecken die Schauspielerinnen, die in Kiel schon viele Bühnen bespielt haben, das Personal der fantastischen Story anhand der Illustrationen von Gustave Doré akustisch zum Leben. Das Schauspielerinnen-Duo ist am Wochenende gleich zweimal zu sehen:

15. April, 19.30 Uhr, und 16. April, 18 Uhr, im Theater im Werftpark. Karten (16 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch unter 0431/901901.