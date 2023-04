„Im Taxi mit Madeleine“: ein herzzerreißender Film, der glücklich macht

Es gibt Filme, die zerreißen uns das Herz. Nicht, weil sie manipulativ auf die Tränendrüse drücken, sondern weil sie von einer selbstverständlichen Menschlichkeit geprägt sind, von Milde und Sanftmut. „Im Taxi mit Madeleine“ gehört in diese Kategorie.

In dieser wundersamen Geschichte der Begegnung einer 92-Jährigen mit einem brummigen Taxifahrer haben sich zwei gefunden, die zum vierten Mal zusammenarbeiten: Die 1928 geborene Line Renaud, einst berühmter Revuestar, die mit 82 noch im legendären Pariser Olympia auf der Bühne stand, und der 56-jährige Dany Boon, seit „Willkommen bei den Sch’tis“ einer der populärsten Stars Frankreichs.

In seiner ersten Regiearbeit „Trautes Heim, Glück allein“ trat sie auf, in den beiden „Sch’tis“-Späßen brillierten sie als Mutter-Sohn-Gespann, und dieser Film ist eine bewegende Hommage an die fabelhafte Renaud, die mit ihm als Madeleine stundenlang im Taxi durch Paris fährt.

Eine letzte Reise, die Trost spendet

„Ich bin bereit“, sagt sie und lässt sich auf den Sitz fallen, nachdem der Taxifahrer sie mit lautem Hupen genervt hat. Bereit für den Abschied von ihrem Haus und ihrem Leben, bereit für eine Seniorenresidenz an der Pariser Peripherie, bereit für eine Reise in die Vergangenheit mit ihren Freuden und Schmerzen.

Sie bittet Charles, doch einen kleinen Umweg zu machen, in das Viertel, wo sie sich 1944 in einen GI verliebte und den Geschmack seiner Küsse immer noch spürt. Aber auch die dunklen Ecken der Erinnerung werden nicht ausgespart wie eine freudlose Ehe, häusliche Gewalt, Gefängnis, die großen und kleinen Geheimnisse eines Frauenlebens. Charles, in dessen Ehe es kriselt, der Schulden hat und fürchtet, seinen Führerschein zu verlieren, vergisst die eigenen Probleme, die plötzlich überwindbar scheinen. Er öffnet sich der Fremden. Sie ermutigt ihn, in seinem inneren Chaos aufzuräumen, den Alltag in seiner Vielfalt und Schönheit zu genießen.

Neben den langen, mal melancholischen, mal heiteren Gesprächen und kurzen Pausen draußen, schweift der Blick immer wieder über die imposante Stadt. Dazwischen entfaltet sich in Rückblenden der Bilderbogen einer vergangenen Epoche. Einige glückliche und viele weniger glückliche Momente werden wieder lebendig.

Am Ende sind sie Freunde. Wie im richtigen Leben, stammen doch beide aus dem kleinen Armentières im Norden, wo er sich als Knirps zu ihren Gratiskonzerten schlich.

Auch ein paar Lebensweisheiten bekommen wir mit auf den Weg. Jeder Wutanfall macht dich älter, jedes Lächeln macht dich jünger, sagte einst Madeleines Vater. Die mit 94 Jahren umwerfend charmante Line Renaud muss wohl viel gelächelt haben. „Diese Reise im Taxi mit Ihnen war eine sehr schöne Fahrt“, strahlt sie beim Aussteigen. Bei dieser Trost spendenden letzten Reise, ein Resümee von Träumen, Tragik und Trauer, wäre man gern länger mitgefahren. Dieser Film ist ein kostbares Geschenk.

„Im Taxi mit Madeleine“, Regie: Christian Carion, mit Line Renaud, Dany Boon, 91 Minuten, FSK 12