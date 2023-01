„Im Westen nichts Neues“ für Oscar als bester Film nominiert – und in zahlreichen weiteren Kategorien

Der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ von Edward Berger ist in der Sparte bester Film für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt. Insgesamt wurde er in neun Kategorien nominiert - ein voller Erfolg.

Los Angeles. Der deutsche Beitrag „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger ist in der Top-Sparte „Bester Film“ für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt. Gemeinsam mit dem Antikriegsdrama gehen neun weitere Filme in der wichtigsten Kategorie ins Rennen, darunter „Avatar: The Way of Water“, “Everything Everywhere All at Once“ und „The Fabelmans“.

Zudem wurde „Im Westen nichts Neues“ auch in der Sparte „International Feature Film“, dem sogenannten Auslands-Oscar, nominiert. Das Antikriegsdrama schaffte es im Dezember auf eine Shortlist von 15 Kandidaten, fünf davon kamen nun in die Endrunde. Auch in weiteren Sparten wurde der deutsche Film nominiert, etwa in Regie und Make Up & Hairstyling.

Die Nominierten in allen Kategorien:

Bester Film:

Beste Regie:

Bester internationaler Film:

Bester Hauptdarsteller:

Austin Butler („Elvis“)

Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“)

Brendan Fraser („The Whale“)

Paul Mescal („Aftersun“)

Bill Nighy („Living“)

Beste Hauptdarstellerin:

Cate Blanchett („Tár“)

Ana de Armas („Blonde“)

Andrea Riseborough („To Leslie“)

Michelle Williams („The Fabelmans“)

Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“)

Beste Nebendarstellerin:

Angela Bassett („Black Panther: Wakanda Forever“)

Hong Chau („The Whale“)

Kerry Condon („The Banshees of Inisherin“)

Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once“)

Stephanie Hsu („Everything Everywhere All at Once“)

Bester Nebendarsteller:

Brendan Gleeson („The Banshees of Inisherin“)

Brian Tyree Henry („Causeway“)

Judd Hirsch („The Fabelmans“)

Barry Keoghan („The Banshees of Inisherin“)

Ke Huy Quan („Everything Everywhere All at Once“)

Beste Kamera:

Bestes Szenenbild:

Bestes Kostümdesign:

„Babylon“

“Black Panther: Wakanda Forever“

„Elvis“

“Everything Everywhere All at Once“

“Mrs. Harris Goes to Paris“

Bester Ton:

“All Quiet on the Western Front“

“Avatar: The Way of Water“

“The Batman“

„Elvis“

“Top Gun: Maverick“

Beste Musik:

“All Quiet on the Western Front“

„Babylon“

“The Banshees of Inisherin“

“Everything Everywhere All at Once“

“The Fabelmans“

Beste Drehbuch-Adaption:

“All Quiet on the Western Front“

“Glass Onion: A Knives Out Mystery“

„Living“

“Top Gun: Maverick“

“Women Talking“

Bestes Original-Drehbuch:

„The Banshees of Inisherin“

“Everything Everywhere All at Once“

“The Fabelmans“

„Tár“

“Triangle of Sadness“

Bester Animationsfilm:

„Guillermo del Toro‘s Pinocchio“

“Marcel the Shell With Shoes On“

“Puss in Boots: The Last Wish“

“The Sea Beast“

“Turning Red“

Bester animierter Kurzfilm:

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“

“The Flying Sailor“

“Ice Merchants“

“My Year of Dicks“

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It“

Oscar-Verleihung am 12. März

Verkündet wurden die Nominierungen von dem britischen Schauspieler Riz Ahmed und seiner US-Kollegin Allison Williams. Die 95. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 12. März geplant.

RND/dpa/hsc