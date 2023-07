Immer noch der kleine Friesejung: Otto Waalkes wird 75 – und ist Tiktok-Star

„Ahaa“, „Holladahiti“. Pfeifen... Hundebellen. „Bist du ruhig.“ Wer Otto kennt, hat sofort diese typischen Geräusche im Ohr. Und das Bild einen hoppelnden Mannes im Kopf, Hände vor der Brust abgeklappt, dünnes, wehendes Haar. Otto Waalkes, der König der Blödelei, wird am 22. Juli 75 - und fast scheint es, als hätte er sich nach 50 Jahren im Showgeschäft kaum verändert. Zumindest humoristisch.

Begonnen hat alles in Hamburg. Eigentlich schon in seiner Geburtsstadt Emden. Aber 1970 fing Otto ein Studium der Kunstpädagogik in Hamburg an und finanzierte sein Leben mit kleinen Auftritten in Hamburger Szenebars. In der Zeit wohnte er unter anderem mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen in einer WG. 1973 gelang ihm der Durchbruch mit seinem ersten Album und der ersten eigenen Fernsehshow.

Ottos Erfolgskonzept lag im skurrilen Nonsens. In wohlfeilen Andeutungen und umgedichteten Coversongs. So entstand auch das Lied „Friesejung“, eine Coverversion von Stings „Englishman in New York“. Damals hätte es Otto vermutlich nicht für möglich gehalten, dass dieser Song, also „Friesejung“, 30 Jahre später von zwei Rappern aufgegriffen würde und unterlegt mit Technomusik zum Nummer-eins-Hit avanciert.

Skurriler Auftritt auf dem Splash

Ski Aggu, ein 25-jähriger Rapper aus Berlin, dessen Markenzeichen Skibrille und Vokuhila sind und Joost, ein ebenfalls 25-jähriger Rapper und Youtuber aus den Niederlanden, der wahlweise gerne Unterhemd oder Hemd mit Krawatte trägt, haben dafür gesorgt. Mit einem „nischigen Gabber-Pop-Song“, wie Ski Aggu ihn selber nennt, haben sie den Sommerhit 2023 kreiert und damit den Grund geliefert, dass sich Ottos Karriere nach 50 Jahren Showgeschäft plötzlich doch nochmal verändert hat.

Otto selbst hat für das Remake von „Friesejung“ sein Einverständnis via Tiktok gegeben, spielt im Musikvideo mit und stand beim Ski-Aggu-Konzert auf dem Hip-Hop-Festival Splash sogar mit auf der Bühne. Dabei ließ sich Otto nicht dazu hinreißen, auf der Bühne mit den beiden Rapper herumzuhampeln. Stattdessen stimmte er kurz die Originalversion von „Friesejung“ an und grüßte in die Menge. Das reicht. Das Publikum feierte ihn. Ob wegen seiner berühmten Albernheit oder des Tiktok-Hypes ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es beides, aber das ist auch egal.

Wie bei Otto steht auch beim Remake von „Friesejung“ die Musik nicht unbedingt im Vordergrund. Es geht um die Freude am Unsinn und darum, permanent ein bisschen drüber zu sein. „Otto meinte auch, dass er gefeiert hat, dass dieser Song ein bisschen Banane ist und nicht so ernst“, sagte Ski Aggu im Interview mit dem Musikjournalisten und Hip-Hop-Experten Aria Nejati.

Otto-Humor im Social-Media-Zeitalter

Die Neuauflage von „Friesejung“ kann somit als eine Art Fortsetzung des Otto-Humor-Konzepts im Social-Media-Zeitalter betrachtet werden. Nur mit weniger Wortwitz und weniger Metaebene, dafür mit mehr Bass und ein bisschen prätentiöser. Die in Musik eingebettete Skurrilität ist aber geblieben. Wäre Otto als Teil der Gen Z aufgewachsen und erfolgreich geworden, er hätte sich die Charaktere Ski Aggu und Joost vermutlich selbst ausgedacht.

Otto ist einer, der den Generationenwechsel überstanden hat – irgendwie aus Versehen, könnte man meinen. Nun jubelt ihm auch jene Generation zu, die den typischen Otto-Humor qua Alter nicht kennt, aber trotzdem das Gefühl hat, dass dieser Mann einer von ihr ist.

Weil sich Otto auch im Alter selbst nicht ernst nimmt. Weil er nicht eitel ist. Weil er sich nicht zu schade ist, für immer den Kindischen zu mimen. Und weil er nicht aufmuckt, wenn sein Klassiker vermeintlich von ein paar herumhüpfenden Teenagern verballhornt wird.

1985 schrieb der Spiegel, Ottos Blödeln sei „ein einziger infantiler Befreiungsschlag in einer Welt der Normen, Vernünftigkeiten, Regeln und technischen Zwänge“. Bis heute ist das so geblieben.

Gags von gestern passen nicht in die Zeit

Aus dem infantilen Befreiungsschlag kann im Verlauf des eigenen Alterungsprozess aber auch schnell ein infantiler Schlag der Verzweiflung werden. Denn manche der Otto-typischen Gags funktionieren wohl nur in einer bestimmten Zeit und vor einem bestimmten Publikum. Anders gesagt: Mit den flachen, mitunter sexistischen Wortwitzen von damals wäre Otto in der heutigen Zeit wohl nicht so weit gekommen.

Otto Waalkes bei der Aufzeichnung seines ersten Fernsehauftritts im Mai 1973. © Quelle: Jürgen Dürrwald/dpa

2021 trat Otto in der TV-Sendung „Otto Fröhliche - Advent, Advents mit Otto und Friends“ auf. Die ARD hatte eine „weihnachtliche Wundertüte für Jung und Alt“ versprochen. Schon der Titel verhieß nichts Gutes. Wie Otto dann seine übliche Palette an Witzen abfeuerte und mit verschiedenen Gästen in guter Fernsehtradition seine Lieder trällerte, war dann eher etwas für Alt als für Jung. Selbst manche Fans beschlich das Gefühl: Es hat sich langsam ausgeottot.

Im 1985 erschienenen Kinofilm „Otto – der Film“ werden an mehreren Stellen rassistische Klischees bedient, auch die rassistische Bezeichnung für Schwarze, die heute mit dem Begriff „N-Wort“ umschrieben wird, kommt in dem Film vor. Otto weigert sich bis heute, sich zu der Kritik zu äußern. Vermutlich ist auch das ein Grund für Ottos Langlebigkeit im Showgeschäft: Zu Kritik oder einem sensiblen Thema sagt er lieber gar nichts.

Otto hat nun erst einmal die Kurve bekommen. Mit 75 Jahren hat er sich nochmal angepasst. Sein Humor ist geblieben, doch sein Showkonzept und seine Zielgruppe haben sich verändert. Auch, wenn er das nie geplant hat. Auf die Frage, was er sich zu seinem 75. Geburtstag wünsche, sagte er kürzlich der dpa: „Dass noch viele weitere folgen und eine Eistorte.“ Das klang schon weniger nach dem Wunsch eines Kindes. Eher nach dem eines Rentners. Es sei ihm gegönnt.