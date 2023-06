Jünger geht’s immer: Harrison Ford ist zurück als Indiana Jones

Das Kino ist ein Jungbrunnen. Alternde Kinostars dürften das immer dann feststellen, wenn sie sich durchs TV-Nachtprogramm zappen und auf vor Jahrzehnten entstandene Filme treffen. Der knapp 81-jährige Harrison Ford könnte sich dann zum Beispiel in George Lucas‘ „American Graffiti“ von 1973 wiederentdecken, einer Komödie über die Magie des Jungseins – Ford war auch damals schon ein wenig älter. Der Film war sein eigentlicher Einstieg ins Kinogeschäft, lange vor seinem Weltraum-Cowboy Han Solo in den „Star Wars“-Filmen, der ihn berühmt machen sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun aber erfährt Ford eine verschärfte Verjüngungskur mit seiner zweiten Kinokultrolle: Im fünften Film der „Indiana Jones“-Reihe ist seine Titelfigur gleich zu Beginn mal wieder ein Gefangener der Nazis, die dem „Führer“ einen ganzen Raubkunstschatz in den Berliner Bunker schicken wollen, was Indy selbstredend zu verhindern trachtet. Sie haben ihm einen Sack über den Kopf gestülpt, und als sie diesen abziehen wie den silbernen Haubendeckel vom Hotelfrühstück, erblicken wir einen quasi faltenlosen Mann im besten Alter. Indy befindet sich in körperlicher Höchstform.

Bei seinem Kampf gegen die ­NS-Schurken turnt er auf Motorrädern herum und über Zugdächer hinweg. Mit Schießbuden-Nazis hat der Archäologieprofessor mit bürgerlichem Namen Henry Walton ­Jones Jr. und ausgeprägtem Hang zum Draufgängertum schon immer so viel Spaß gehabt wie Obelix mit römischen Legionären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Zusammenhang ist das ein passender Vergleich: Denn auch alte Römer spielen hier im Filmfinale eine überraschende Rolle. Bei „Indiana Jones“ tauchten in der Vergangenheit schon mal Aliens auf. Es ist also mit allem zu rechnen.

Moderne Technik verjüngt Harrison Ford

Der Schauspieler Ford kommt in diesem Abenteuer in den Genuss des sogenannten De-Aging: Dabei werden Negative seiner alten Filme per Computer über sein heutiges Gesicht gelegt. Schönheitschirurgen können ihre Botoxspritzen einpacken. Gegen diese Technik haben sie keine Chance. Das Ergebnis wirkt erstaunlich natürlich.

Das Altern ist auch das Hintergrundthema von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Sofern man der Reihe damit nicht zu viel aufbürdet: George Lucas und Steven Spielberg erschufen sie Anfang der Achtziger im Geist von Pulp-Actionserien, garniert mit viel Slapstick und Situationskomik.

An diesen Vorgaben orientiert sich Regisseur James Mangold („Walk the Line“, „Le Mans 66″). Er hat nach vier Filmen den Staffelstab von Spielberg übernommen. Lucas-Film ist inzwischen an den Disney-Konzern verkauft worden. Vielleicht hat dieser Umstand dem Altmeister Spielberg die Lust geraubt. Mangold bewegt sich mit viel Retro-Charme auf den Spuren seines Vorgängers, übertreibt es allerdings mit langen Verfolgungsjagden per Tuk-Tuk durch die engen Gassen von Tanger oder per Pferd durch die ­U-Bahn-Schächte von New York.

Phoebe Waller-Bridge steigt ins Indiana-Jones-Universum ein

Nach der Auftaktsequenz in der Zeit des Zweiten Weltkriegs springen wir ins Jahr 1969 just auf den Tag der Mondlandung. New York befindet sich im Freudentaumel. Zeitgleich wird der Professor sang- und klanglos in den Ruhestand verabschiedet. Mit nacktem Oberkörper sitzt Indy zerknittert zu Hause. Das ist ein schöner Kontrast zum Beginn: Kinohelden altern also doch, wenn sie ohne Verjüngungsprogramm klarkommen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann holt Indiana Jones die Vergangenheit ein: Sein Patenkind Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), die Tochter seines alten Archäologenkumpels, taucht bei ihm auf – und in ihrem Schlepptau Ober-Nazi Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), inzwischen Raketen­experte in US-Diensten.

Nun beginnt die eigentliche Jagd nach dem sogenannten Rad des Schicksals, im Original passender als „The Dial of Destiny“, Ziffernblatt des Schicksals, bezeichnet. Bis ins dritte Jahrhundert vor Christus und damit in die Gegenwart des Mathematikers, Physikers und Erfinders Archimedes wird sie die Schatzsucher zurückführen. Indy kämpft dabei mit viel Körpereinsatz und leider zu wenig Ironie.

HANDOUT - 26.10.2021, ---: Phoebe Waller-Bridge (l) als Helena und Harrison Ford als Indiana Jones. © Quelle: Jonathan Olley/Disney/dpa

Ein würdiger Abschluss für Harrison Ford

Verglichen mit seinem Auftritt als Bond-Gegenspieler Le Chiffre in „Casino Royale“ (2006) erscheint Mikkelsen hier harmlos. Er erinnert an einen Touristen im leichten Sommeranzug mit Ledertäschchen – zumal der zweieinhalbstündige Film mit zunehmender Dauer den Flair einer mediterranen Reise atmet. Pittoreske Italiener und Griechen scheinen einem klischeestrotzenden Urlaubskatalog entsprungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Disney hat mit Helena alias Waller-Bridge eine Nachfolgerin von Indiana Jones in Stellung gebracht. Mit einer ähnlichen Mischung aus Egoismus und Mitgefühl wie ihr Patenonkel geht die Frau zu Werke. Wenn‘s drauf ankommt, hat sie das Herz am rechten Fleck.

Dass Harrison Ford noch einmal mit Peitsche und Filzhut antritt, scheint unwahrscheinlich. Einen würdigen Abschluss hat er spendiert bekommen. Hoffentlich hat er sich bei den Dreharbeiten auch mal so jung gefühlt, wie er hier aussieht.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, Regie: James Mangold, mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, 154 Minuten, FSK 12