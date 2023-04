﻿Indie, Songwriter und Deutschpop: Konzerttipps vom 14. bis 20. April

Johannes Oerding – hier beim Tourauftakt in Münster. Am 18. April spielt er in der Wunderino-Arena.

Kiel. Platin-Alben, Arena-Tourneen, TV-Shows: Johannes Oerding ist ganz offensichtlich in der Superstar-Liga angekommen. Damit qualifiziert sich der Hamburg Sänger und Songwriter locker für unser Konzert der Woche.

Konzert der Woche: Johannes Oerding am 18. April in der Wunderino-Arena

Das erste Date in einer verrauchten Kneipe oder ein längst überfälliges Gespräch mit dem Vater: Auf dem im Januar erschienenen Album „Plan A“ schlägt Johannes Oerding persönliche Töne an. Der Titelsong, eine stürmische Lebensfeier, wurde umgehend zum Radio-Hit und gehört natürlich zum Bühnenprogramm der Arena-Tour, die den Sänger und Songwriter am Dienstag, 18. April, 19.30 Uhr, in die Wunderino-Arena führen wird. Den schön schuffeligen Lovesong „Kaleidoskop“ oder das verschlafene „Porzellan“ wird er sicher auch spielen. Klar, Oerding war auch während der Pandemie nicht unsichtbar, war als Gastgeber des Grimme-Preis prämierten TV-Formats „Sing Meinen Song“ präsent und gewann 2021 als Coach bei „The Voice Of Germany“ aus dem Stand die Staffel. Umso besser, ihn jetzt mal wieder live zu erleben.

Tickets (ab 40 Euro) online. Die Wunderino-Arena ist derzeit nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar: 0431 / 98 210 226 (Mo, Mi, Fr 10 - 14 Uhr)

Freitag, 14. April: Heinz Ratz mit 20 Jahre „Strom & Wasser“

Bei Heinz Ratz gibt es immer beides: Musik und Geschichten. 2002 gründete der umtriebige Musiker mit Homebase Kiel die Band Strom & Wasser. Eine ziemlich wilde Mischung mit Punk und Polka, Walzer und Ska. Am Freitag, 14. April, 20 Uhr, feiert die Band im Lutterbeker nun ihr 20-jähriges Jubiläum. Und wenn Heinz Ratz erzählt, kann man nicht weniger als einen Abenteuerroman erwarten. Von Touren in Schottland und Island, Auftritten mit Sarah Connor und Chumbawamba oder den spektakulären Aktionen seines moralischen Triathlons, in denen er in drei aufeinander folgenden Jahren 1000 Kilometer für Wohnungslose durch Deutschland lief, durch deutsche Flüsse für den Umweltschutz schwamm und im Winter mit dem Fahrrad für eine gerechtere Flüchtlingspolitik fuhr. Zum Jubiläum gibt es einen musikalisch-kabarettistischen Querschnitt aus allem.

Tickets: 15 Euro im Lutterbeker (04343/9442) und an der Abendkasse.

Verdammt, ich lieb’ Dich: Matthias Reim ist auch nach 30 Jahren Erfolgsgeschichte noch da und spielt am 14. April, 20 Uhr, in der Wunderino-Arena. Auf dem Programm: Deutsche Schlager mit rockigem Anstrich. Tickets ab 40,40 Euro gibt es über www.kn-tickets.de

Sonnabend, 15. April: Muff Potter in der Pumpe

Sie haben sich Zeit gelassen, die Jungs von der legendären Indie-Band Muff Potter. Im August 2022 erschien dann mit „Bei aller Liebe“ das erste Album seit 2009. Damals hatte man sich nach 16 Jahren und sieben Alben erstmal sang- und klanglos aufgelöst. Seit 2018 und einem Auftritt beim antifaschistischen Festival Jamel sind sie wieder da. Und mit der so bissigen wie dringlichen Zeitgeist-Diagnostik, die Thorsten Nagelschmidt, Dominic Laurenz, Thorsten Brameier und Dennis Scheider den Songs auf „Bei aller Liebe“ mitgeben, ist ihnen tatsächlich ein überzeugender Neustart gelungen. Und wer zu den schön schraddeligen Gitarren Zeilen schreibt wie „Der Atem so flach wie die Landschaft“ oder „Die Sonne scheint wie am Spieß“ („Nottbeck City Limits“), dem muss man sowieso zuhören. Am besten am 15. April, 20 Uhr, in der Pumpe!

Tickets (ab 29 Euro) online oder an der Abendkasse in der Pumpe

Wer es lieber psychedelisch mag, ist am 15. April, 20 Uhr, auch in der Hansa 48 bei der Hamburger Band Dunya und der Formation Love’n’Joy aus Kiew in der Hansa 48 gut aufgehoben. Während sich bei Dunya Dream Pop, orientalischer Flow und krautiger Noise auch noch dreisprachig kreuzen, orientieren sich die Ukrainer am Brit-Pop – nicht ohne ein paar raue Kanten und ruppige Untertöne. Und für die Spendenkampagne „Musicians Defend Ukraine“ sammeln sie seit Mai 2022 außerdem. Tickets (ab 11 Euro) online oder an der Abendkasse.

Donnerstag, 20. April: Greg Clifford im Prinz Willy

Die Stimme eigenwillig knarzig, die Gitarre lakonisch trocken gepickt – was auf Youtube von dem irischen Musiker Greg Clifford zu hören ist, macht definitiv Lust auf mehr. Da swingt es bald von Alternative auf Folk oder Pop und vermittelt: Mehr als einen Mann und seine Gitarre braucht es manchmal nicht. Der Dubliner hat übrigens nebenbei auch einen Master in zeitgenössischer Komposition, was vermutlich hilft bei den auch mal melancholischen Balladen. Demnächst soll sein neues Album „Lines of Desire“ erscheinen – vielleicht spielt er im Prinz Willy am 20. April, 20 Uhr, davon ja schon ein paar Songs. Eintritt (1,50 Euro) vor Ort – und für den Musiker geht der Hut rum.