﻿Wie nah ist Ihnen der Tod gekommen, Charly Hübner?

Aus seiner Paraderolle kennt man ihn unrasiert, mit strubbeligen Haaren und viel Bauch unterm speckigen T‑Shirt: Als Kriminalhauptkommissar Alexander Bukow ermittelte Charly Hübner im „Polizeiruf 110“ in Rostock. Im Vorjahr gab Hübner seine TV-Dienstwaffe ab. Er hat zu viele Interessen, als dass er ewig Kriminelle jagen könnte. Geboren wurde Hübner 1972 im mecklenburgischen Neustrelitz als Sohn eines Gastwirtehepaares. Seine Spielwut kannte in jungen Jahren kaum Grenzen, weder auf der Bühne (Frankfurt, Köln, Hamburg, Zürich) noch später vor der Kamera. Auch im Oscar-Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ (2006) war Hübner dabei – ein Film, zu dem er einen besonderen Bezug hat: Bei der Premiere erzählte ihm sein Vater, dass er einst für die Staatssicherheit spioniert hatte. Regie hat Hübner schon bei der Doku „Wildes Herz“ (2017) über die Punkband Feine Sahne Fischfilet geführt. Nun hat er sich an einen Spielfilm gewagt: die schwarze Kinokomödie „Sophia, der Tod und ich“ (Start: 31. August).

Herr Hübner, fangen wir mal mit einer Zumutung an. Stellen Sie sich vor, der leibhaftige Tod steht vor Ihrer Tür. Sie haben noch drei Minuten. Ziehen Sie doch bitte mal einen Strich unter Ihr Leben.

In genau diese Situation gerät ja die Hauptfigur in meinem Film „Sophia, der Tod und ich“. Ich ziehe in so einem Moment aber sicher keine Striche mehr. Da, wo ich bin, setze ich mich in aller Ruhe hin und hoffe, dass der Tod mich in einer ganz schönen, guten Art und Weise holt, und dann werden wir die drei Minuten abschwenken.

Was genau verstehen Sie unter abschwenken?

Klönen, plaudern, drei Minuten sind schnell vorbei. Ich will da auf keinen Fall in Aktionismus verfallen. Sollte meine Familie nicht um mich herum sein, werde ich noch alle einzeln anrufen – meine Frau, meinen Sohn, meine Mutter, meine Geschwister. Ein Prosecco wäre in der Situation allerdings etwas Feines. Ich mache das so wie Tschechow, der hat sich ja kurz vorm Sterben im Schwarzwald auch noch ein Gläschen Champagner genehmigt.

Haben Sie sich durch Ihren Film intensiver mit Leben und Tod beschäftigt?

Durch meine Arbeit am Theater und beim Film war der Tod gewissermaßen immer schon mit im Raum. Ich bin nun nicht plötzlich in höherem Tempo um dieses Thema gekreist. Es war eher lustig, sich so eine Begegnung mit dem Tod vor der Wohnungstür vorzustellen. Wichtig war mir aber, die Schauspieler mit ins Boot zu holen.

Was meinen Sie damit?

Jeder Mensch reagiert anders auf den Tod. Viele blenden ihn aus, als ob es die definitive Endlichkeit gar nicht gäbe. In meinen Gesprächen mit dem Filmteam habe ich nach den kritischen Punkten gesucht: Wie zum Beispiel geht man mit dem Kontrollverlust um, der ja auch mit dem Tod einhergeht und so gar nicht in unsere selbstverwirklichende Welt passt. Ich persönlich habe eher vor dem Siechtum Angst, aber nicht vor dem Sterben.

Sie hatten als Jugendlicher eine Herzerkrankung. Hat das Ihr Verhältnis zum Tod beeinflusst?

Nee, ich war definitiv zu jung, um mir das zusammenzureimen. Ich wollte damals leistungsmäßig Leichtathletik betreiben. Herz und Sport: Das passte damals leider nicht zusammen. Für mich war eher wichtig: Was mache ich jetzt, wenn das mit dem Sport nicht geht? Ein bisschen anders war das, als ich mir vor mehr als 20 Jahren einen entzündeten Blinddarm eingefangen hatte.

Was ist da passiert?

Das war eine miese Nummer. Alles musste unglaublich schnell gehen, damit der Blinddarm nicht noch vor der Operation auseinanderbricht. Da gab es überhaupt keine Vorlaufzeit. Heftiger war es, als mein Vater starb. Ich spürte eine Ohnmacht. Das ist ja noch mal ganz anders als der Trennungsschmerz am Ende einer Beziehung. Beim Tod meines Vaters hat mich das Anerkennen der Endlichkeit überfallen.

Vermutlich sind Sie dann aber ein paar Tage später wieder Ihren Terminen hinterhergehetzt. So wie wir alle. Oder?

Nein. Ich habe dann die ersten Monate bei meiner Mutter verbracht. Ich habe nun mal zwölf Jahre lang „Polizeiruf“-Krimis gedreht. Da hatte ich in jeder Folge mit Toten zu tun. Sascha Bukow war immer derjenige, der genau hingeschaut hat. Da lag ja tatsächlich ein Komparse, der für eine oder zwei Minuten nicht atmen durfte. Diese Lieblosigkeit des Todes ist schon hart.

„Ein Schock ist es, wenn ein Kollege oder Freund überraschend stirbt“

Aber der Komparse atmet danach weiter.

Tatsächlich habe ich mal einen Obdachlosen auf der Straße die letzten Lebensminuten begleitet. Er ist eingeschlafen in meinen Armen. Das war eher so eine nüchterne Beobachtung: So ist das also. Ein Schock ist es, wenn ein Kollege oder Freund überraschend stirbt, so wie kürzlich Robert Gallinowski, den ich sehr geschätzt habe.

Sie sind inzwischen 50 geworden. Werden Augenblicke kostbarer für Sie?

Ich gehe da anders ran, und zwar schon eine ganze Weile. In meiner Phase am Züricher Schauspiel bin ich viel gewandert. Als Flachlandbewohner habe ich manchmal gedacht: Das wäre ja krass, wenn du hier oben die Kontrolle verlierst und abstürzt. Da habe ich gelernt, den Moment, die Gegenwart zu schätzen.

Wie haben Sie vor dem Sommer die Debatte um Sterbehilfe im Bundestag wahrgenommen?

Bei der Diskussion habe ich mich gefragt: Was ist der Sinn des Lebens? Und wie verträgt sich das Leben mit einem Zustand, in dem dein Körper oder dein Geist kapituliert hat? Wenn du nur noch ein Pflegefall und auch ein sozialer Fall bist: Da muss es Lösungen geben. Wir sehen ja in anderen Ländern, dass das funktioniert.

Waren Sie mit der Auseinandersetzung mit dem Thema zufrieden?

Das war mal eine Debatte ganz ohne die üblichen Eitelkeiten der Damen und Herren. Am Ende war es interessant, dass es zwei Entwürfe gab und sich keiner von beiden durchsetzen konnte. Was entsteht nun daraus?

„Der Buchautor Thees Uhlmann hat die Tonalität vorgegeben“

Es gibt berühmte Kinovorbilder, wenn es um die Darstellung des Todes geht, angefangen von Ingmar Bergmans Klassiker „Das siebente Siegel“ bis zu Michael Bully Herbigs Komödie „Boandlkramer“. Wo sortieren Sie Ihren Tod ein, der Rollkragenpullover trägt und auf Erden das Biertrinken für sich entdeckt?

Der Buchautor Thees Uhlmann hat die Tonalität vorgegeben. Es ist seine und nicht meine Geschichte. Wir mussten wie bei einer Theateraufführung eine Interpretation finden. Alles Mögliche haben wir in Erwägung gezogen, ein Sensenmann-Outfit oder einen Tod mit Melone und ganz viel Schminke. Zwischendurch haben wir auch mal an die Schwarzen Reiter aus dem ersten „Herr der Ringe“-Film gedacht, also so einer ganz ohne Gesicht. Da ging aber immer etwas verloren: In dem Roman steckt ein Clownsspiel. Der Tod ist der dumme August. Und dann kam Marc Hosemann zum Casting – direkt nach einer neunstündigen Nachtaufführung von „Faust“ bei Frank Castorf an der Berliner Volksbühne, wo er den Mephisto spielte. Er trug noch den Anzug von der Bühne.

Wie sah Hosemann aus?

Das war eine Mischung aus Kellner, Bestattungsunternehmer und irgendwie auch Conférencier. Das passte. Der Tod sieht sich bei uns ja als so eine Art Taxifahrer: Er bringt die Kunden nur bis zur Bordelltür. Was dahinter passiert, wisse er nicht, sagt er an einer Stelle. Der Mann versteht sich als ein dienstbarer Bote, ganz anders diese mythische Gestalt bei Bergmans „Siebentem Siegel“ mit großen philosophischem Gehalt. Buchautor Thees hat so eine lässige, ironische Situation erdacht. Trotzdem sollte es nicht nur Halligalli sein. Hinterher darf das Publikum ruhig über den Tod sprechen. Das geschieht offenbar auch, wie ich gehört habe.

Der Tod im Film heißt Morten de Sarg. Das klingt allerdings vorrangig albern.

Aber das ist genau die Albernheit, mit der sich Thees dem Thema nähert, ganz locker aus der Hüfte. Er sagt ja selbst, dass er die Geschichte zwischen Stephen King und Hape Kerkeling angesiedelt hat – eine ziemliche Spannbreite. Was uns wichtig war: Der Tod musste schon als solcher rüberkommen. Niemand sollte denken: Das ist doch nur ein Freak aus Kreuzberg. Und deshalb brauchten wir eine Märchenwelt – und haben ganz nebenbei den von mir so geliebten finnischen Regisseur Aki Kaurismäki ins Spiel gebracht.

In Ihrem Film heißt es, wer an Gott glaube, müsse auch an den Tod glauben. Gehen Sie mit?

Na ja, ich bin wirklich nicht kirchlich groß geworden. Aber ich kann verstehen, dass der Glaube beim Sterben Kraft und Halt gibt. Da wartet noch etwas hinter dem Lebenshorizont. Ich habe Johanna Gastdorf gefragt, sie spielt die Mutter des Todgeweihten, ob der Satz für sie in Ordnung geht. Und Johanna hat gesagt: Klar! Dank ihres kirchlich geprägten protestantischen Hamburger Lebens konnte sie sofort etwas damit anfangen.

Bei Ihrem Spielfilmregiedebüt hätte man sich genauso eine politisch grundierte Geschichte vorstellen können, vielleicht sogar eine Geschichte mit Ost-West-Bezug. Würde Sie das reizen?

So etwas haben einige von mir erwartet. Hier hat es mich gereizt, ein schwieriges Thema in einer unmöglichen Konstellation lässig zu gestalten. Ich brauche immer einen Ansatz, der mich packt. Bei meiner Kinodokumentation „Wildes Herz“ über die Punkband Feine Sahne Fischfilet hatte ich einen Protagonisten, der auf der Leinwand gut rüberkommt – Frontmann Jan Gorkow, besser bekannt als Monchi. Dann habe ich mir die Welt hinter Monchi erobert.

Feine Sahne Fischfilet – gutes Stichwort: Die haben sich vor ein paar Wochen sozusagen als schnelle musikalische Eingreiftruppe in Sonneberg betätigt und dort Konzerte gegen die AfD gegeben. Wie steht es um unsere Demokratie?

Mein Eindruck ist oder besser meine Frage: Können wir als Gesellschaft noch miteinander verhandeln, also Argumente hin und her bewegen, oder geht es nur noch über Abgrenzung mit Fingerzeig? Das hat Folgen. Inzwischen gibt es Menschen in diesem Land, für die ist der Artikel eins unseres Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ nicht mehr verbindlich. Sie stellen diesen Grundsatz infrage.

Können Sie als gebürtiger Ostdeutscher die Entfremdung vieler Menschen von der Demokratie nachvollziehen?

Die Frage würde jetzt den Rahmen unseres Gesprächs sprengen und unterstreicht in der Debatte nur das Pauschale. Es gibt sehr viele Menschen in den neuen Bundesländern, die die Demokratie sehr hoch schätzen. Nur so viel: Der Schriftsteller Uwe Johnson hat geschrieben: Im April 1948 – also drei Jahre nach Kriegsende – habe die Sowjetunion entschieden, dass die Entnazifizierung beendet ist. In meiner Jugend in der DDR wurde über Entnazifizierung tatsächlich anders gesprochen. Damit öffnet sich ein zusätzlicher Blick auf die ersten Jahre der DDR. Aber das ist ein ganz großes Thema, bei dem man nicht mit Schlagworten in einem Gespräch über einen Kinofilm um sich werfen sollte.

In Ihrem erfolgreichen Film „Mittagsstunde“ ging es kürzlich um Heimat. Wo liegt diese für Sie, in Hamburg oder in Neustrelitz im Mecklenburgischen?

Heimat ist für mich ein Nest, in dem ich mich beschützt fühle. Und das ist meine Familie. Mecklenburg ist Herkunft. Und Hamburg ist ein Wohnort, an dem ich mich sehr wohlfühle.

Träumen Sie heute noch von Ihrem Polizeihauptkommissar Alexander Bukow?

Nee, von dem habe ich mich innerlich vor fünf Jahren verabschiedet. Es hat ein wenig gedauert, aber das war eine saubere Nummer mit diesem leicht rätselhaften Abgang. Das passte zu diesem Polizisten.