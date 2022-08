Regisseur und Autor Marc-Uwe Kling zettelt im Kino „Die Känguru-Verschwörung“ an. Bei Interviews schickt er allerdings ganz gern das Beuteltier vor – und das weiß auch, warum das so ist. Ein Gespräch mit dem Känguru, bis es beleidigt davonhüpft.

Kängurus sind bekennende Kommunisten, haben rote Boxhandschuhe im Beutel und teilen nicht nur verbal gegen Rechte aus. Das weiß jeder, der Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“ gelesen hat. Der erste Film von Dani Levy geriet vor zwei Jahren mitten in die Corona-Lockdowns. Nun legt Kling auch als Regisseur nach: „Die Känguru-Verschwörung“ ist eine deftige Verulkung aller Verschwörungstheoretiker. Mittendrin: der lethargische Berliner Kleinkünstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) und das linksradikale Beuteltier. Eine geschlossene Filmhandlung sollte niemand erwarten. Mit viel Sitcom, Slapstick und Blödeleien ziehen die ungleichen Kumpel gegen leicht debile Klimaleugner zu Felde. Wer Lust an Albernheiten und schrägen Sprüchen hat, ist hier richtig.

Liebes Känguru, kurz nach Start des ersten „Känguru“-Films 2020 waren die Kinos plötzlich wieder dicht: Wie hast du es bei deinem ausgeprägten Ego verkraftet, dass die Corona-Pandemie dich verdienten Ruhm gekostet hat?

Also erst mal habe ich kein ausgeprägtes, sondern ein angemessenes Ego. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich kein Corona-Fan war, bin und werde. Schon die erste Welle hat mich nicht überzeugt, und diese ganzen Wiederholungen haben es nicht besser gemacht. Gibt ja schon mehr Wellen als die Simpsons Staffeln haben. Ganz ehrlich? Ich hätte die Kacke schon längst abgesetzt.

Hattest du Bedenken, als klar wurde, dass sich der bislang vorrangig im Tischfußball erprobte Kleinkünstler Marc-Uwe Kling nun beim Nachfolgefilm „Die Känguru-Verschwörung“ zum Regisseur eurer Geschichte aufschwingen würde?

Nee, weil mir immer klar war, wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich die Hosen an. Obwohl ich keine Hosen anhabe. Wenn du verstehst, was ich meine. Ihr Deutschen habt komische Sprichwörter.

Musstest du ihm bei den Dreharbeiten mit deinem Fachwissen aus der Patsche helfen?

Immer und immer wieder. War aber kein Problem. Ich habe nicht umsonst alle „Transformers“-Filme in sechzehnfacher Geschwindigkeit geguckt. Ich weiß Bescheid.

Wäre ein Känguru jemals so naiv wie ein Kleinkünstler, in Zeiten von explodierenden Mietkosten die eigene gemütliche Altbauwohnung als Wettpreis anzubieten?

Na, ist der Papst evangelisch? Nee, der Spruch geht anders, oder? Was ich sagen will: Nein, natürlich nicht!

Der Film legt die Vermutung nahe, dass die endlos langen Schlangen an Flughäfen mit Kängurus zu tun haben könnten, die gezwungen werden, ihre Beutel beim Sicherheitscheck aufs Band zu legen. Kann das sein?

Eine übelste, unbewiesene Unterstellung! Es gibt keine Känguru-Verschwörung.

Hat die Corona-Pandemie Verschwörungstheoretikern in die Karten gespielt?

Na, erst mal nicht. Erst mal waren die auch baff. Aber dann haben sie sich natürlich neues Geschwurbel ausgedacht, um Corona in ihr Dan-Brown-würde-sich-so-einen-Plot-nicht-trauen-Weltbild einzupassen. Die kriegen doch alles, was passiert, so hingebogen, dass es in ihr flaches Erdbild passt.

Im Film behaupten Verschwörungsfantasten, dass Kängurus in der Weltgeschichte eine gewichtige Rolle gespielt haben. Welche Bedeutung hatten sie wirklich?

Das würdest du mir eh nicht glauben. Jedenfalls ist es ganz anders, als die Spinner behaupten.

Könnte heute tatsächlich jemand behaupten, die Erde sei ein Qua­drat und würde Anhänger für diese Idee finden?

Niemand ist so verrückt, dass er nicht einen noch viel Verrückteren finden könnte, der ihm das glaubt.

Sind Klimawandelleugner wie die Mutter eurer Nachbarin Maria wirklich lernfähig und aufgeschlossen für sachliche Argumente?

Ich sag mal so, wenn Xavier Naidoo zurückkommen kann, dann besteht doch wirklich noch Hoffnung, oder nicht? Ich meine, der Mann war echt ganz schön weit rausgeschwommen.

Wo liegen die Grenzen der Aufklärung in der Twitter-Facebook-Tiktok-Gesellschaft?

Im Algo-Rhythmus, bei dem jeder mit muss.

Wie gefährdet ist diese Republik durch rechte Populisten?

Augenscheinlich ist dieses Land etwas stabiler als manch anderes. An dieser Stelle ein kleines Dankeschön an das Verhältniswahlrecht und die „Tagesschau“. Mit Wahlmännern und Fox News läuft es deutlich ätzender. Aber schlimm genug, was hier passiert. Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.

Welche politischen Entscheidungen könnten die tiefen Risse in der bundesdeutschen Gesellschaft wieder kitten?

Null-Euro-Ticket, Wärmepumpen subventionieren, die Wälder retten, Solarzellen auf alle Dächer, Dezentralisierung der Energieproduktion, Facebook zerschlagen, weg mit der Schuldenbremse, Sanktionsfreiheit am besten durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, Mieten deckeln, das Wahlrecht für Kinder und Schnapspralinen für alle! Yeah.

Bist du es manchmal leid, dass Marc-Uwe dich bei Interviews immer vorschickt?

Nee, ich hab ja die viel besseren Antworten.

Noch was Persönliches zum Schluss: Wieso wirst du immer wieder für einen Hund gehalten, obwohl Hunde doch niemals so eine nölige Stimme haben?

Bitte was? Nölig? Jetzt hört‘s aber auf. Also im direkten Sinne. Dieses Interview endet hier! (hüpft davon, schimpft dabei vor sich hin) Ein Hund. Ich fasse es nicht. Was für eine Frechheit!

