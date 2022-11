﻿Senta Berger: „In jungen Jahren war ich absolut furchtlos“

Auftritte waren der 1941 in Wien geborenen Senta Berger früh vertraut: Als Vierjährige sang sie mit ihrem Musikervater. Ein Jahr später begann sie mit dem Ballett. Die 16-Jährige schmiss die Schule und schaffte den Sprung ans Max-Reinhardt-Seminar. Anfang der Sechzigerjahre ging Berger nach Hollywood. Sie drehte mit Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Kirk Douglas und John Wayne. 1969 kehrte sie ins europäische Kino zurück. In den Achtzigerjahren wurde Berger zum Fernsehstar mit Serien wie „Kir Royal“ oder „Die schnelle Gerdi“. Beliebt war sie bis 2019 auch als Kriminalrätin Eva Prohacek in der Reihe „Unter Verdacht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Berger, Sie haben in Ihrer Zeit in Hollywood Billy Wilder kennengelernt. Mochten Sie seinen Humor?

Wir haben nie zusammen gearbeitet, aber kannten uns privat recht gut. Seinen wunderbaren jüdischen Humor, durchsetzt mit Wiener Pessimismus, habe ich geschätzt. Manches war nahe am Zynismus. Aber wann man das mal durchschaut hatte, war er ein amüsanter Gesprächspartner. Er hat uns mal in München besucht, eine lustige Episode.

Erzählen Sie bitte!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wilder wollte, dass ich in seinem Film „Fedora“ spiele. Ich war aber mit meinem zweiten Sohn Luca schwanger. Er sagte, ich könne mir doch eine Handtasche vor den Bauch halten. Unbedingt wollte er sehen, wie schwanger ich wirklich bin. Er kündigte seinen Besuch an und wünschte sich zum Essen „Ungarisches Herrengulasch“. Aber was ist das?

Haben Sie es herausgefunden?

Meine damalige Haushälterin telefonierte herum: ein typisches Wiener Gericht, Rindsgulasch mit einem sogenannten Einspänner, also ein Würstl, dazu eine gefächerte Gurke und zwei Salzkartoffeln. Sie hat es ihm serviert, er ging auf die Knie vor ihr. Dazu muss man wissen: Meine Haushälterin war 1,80. Er blickte zu ihr auf, und seiner Brust entrang sich das Wort: „Walküre“. Für „Fedora“ war ich trotzdem zu schwanger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Unter diesen Umständen darf ich mit einem gänzlich unpassenden Zitat von Billy Wilder beginnen: „Preise sind wie Hämorrhoiden. Früher oder später bekommt sie jedes Arschloch.“ Witzig oder nicht?

Er hat sich gern so deftig ausgedrückt. Vielleicht hat er das mal bei einer Berlinale-Ehrung gesagt, bei der er sich wurmte, dass sie so spät gekommen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit welchen Gefühlen haben Sie jüngst den Preis fürs Lebenswerk beim Braunschweiger Filmfestival entgegengenommen?

Mit gemischten. Ich bin dankbar für diese besondere Auszeichnung, ich stehe jetzt in einer Reihe mit Bruno Ganz und Isabelle Huppert. Gleichzeitig hat es aber etwas Abschließendes. Andererseits habe ich schon vor zehn Jahren Ehrungen fürs Lebenswerk bekommen – und weitergearbeitet. Das tue ich noch.

Überrascht Sie manchmal im Rückblick, was Sie alles vollbracht haben?

Ich habe gerade einen Ausschnitt gesehen von der italienischen Silvestershow „Canzonissima“. Da saß bis Mitte der Siebzigerjahre ganz Italien vor dem Fernseher. Damals hatte ich offenbar so gute Nerven, dort live zu singen und zu tanzen. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich war überrascht, wie gut ich war.

Wie eng fühlten Sie sich Italien verbunden?

Italien gehörte zu mir. Ich habe dort mehr als ein Jahrzehnt gelebt. Ich kam nach Rom und habe mich sofort ausgekannt. Innerhalb weniger Wochen lernte ich Italienisch. Ich bin tief in die Gesellschaft eingetaucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauen Sie nun umso skeptischer auf die italienische Politik?

Schon damals habe ich skeptisch auf das Land geblickt. Mit dem Aufstieg Berlusconis veränderte sich Italien, auch kulturell. Von da an wurden Fernsehshows mit halb nackten Ballettmädchen ausgestrahlt. Bald war auch der staatliche Rundfunk von dieser Vulgarität infiziert. Ähnlich erging es dem italienischen Kino, das ich so liebte. Eben noch arbeiteten neorealistische Regisseure in den berühmten römischen Filmstudios Cinecittà, dann wurde dort so etwas wie „Schulmädchen-Report“ gedreht. Damals fing ich an zu überlegen, in welche Schule unsere Kinder Simon und Luca gehen sollten. Und dann sind mein Mann Michael Verhoeven und ich zurück nach München.

Zusammen gründeten Sie eine Produktionsfirma und brachten in den Achtzigern und Neunzigern Filme mit starkem Bezug zum Nationalsozialismus heraus. Warum dieses Thema?

Ich wollte über die Vergangenheit Bescheid wissen, um in der Gegenwart bestehen zu können. Als Kind hatte ich noch bei Fliegeralarm im Weltkrieg im Luftschutzkeller gesessen. Wir haben dann Filme wie „Die weiße Rose“ oder „Das schreckliche Mädchen“ produziert.

Wussten Sie nichts über die Vergangenheit?

In der Schule hatte ich über die NS-Zeit nichts erfahren. Fairerweise muss ich hinzufügen, dass ich mit 16 von der Schule geflogen bin. Erst in meiner Zeit am Max-Reinhardt-Seminar bin ich etwa über Brecht auf diese Zeit gestoßen – und dann in den USA, wohin ich Anfang der Sechziger ging.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wieso gerade in Amerika?

In Hollywood wurde ich direkt gefragt: War Ihr Vater Nazi? In Deutschland kamen wir mit unseren Filmen aber nicht überall gut an: In Bayern stellte sich die Katholische Kirche gegen den Film „Die weiße Rose“ über die Widerstandsbewegung um Sophie und Hans Scholl. Sie wollte aus den Geschwistern Märtyrer machen. Wir wussten aber über die Scholl-Familie, dass Sophie voller Zukunftshoffnung war.

Lassen Sie uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen: Vom Max-Reinhardt-Seminar sind Sie auch geflogen. Warum?

Ich hatte das Angebot angenommen, im Hollywoodfilm „Die Reise“ mitzuspielen, ohne die Leitung der Schauspielschule zu informieren. Aber wie hätte ich widerstehen sollen? In dem Film waren jede Menge Stars, angeführt von Yul Brynner und Deborah Kerr. Ich war 17 und dachte davonzukommen – wie so oft in meinem Leben. Dann erschien ein Foto auf dem Titel einer Tageszeitung, da waren Yul Brynner und ich drauf. Das war es dann. In jungen Jahren war ich in meiner Naivität absolut furchtlos.

Später nicht mehr?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis heute habe ich schreckliches Lampenfieber. Vor Theateraufführungen wollte ich manches Mal aus dem Fenster springen. Mein Schwiegervater Paul Verhoeven hat mir beigebracht: „Gut zu sein kostet genauso viel Energie, wie schlecht zu sein. Also geh raus auf die Bühne und sei lieber gut.“

Welche Entscheidung hat Ihnen besonders viel Mut abverlangt?

Nach Amerika zu gehen. Als ich 1963 den Vertrag mit Columbia unterschreiben sollte, bin ich aus Angst vor der Entscheidung krank geworden. Ich war 22. Aber ich wollte unbedingt nach Hollywood.

Wie viel Mut kostete Sie die Entscheidung, sich 1971 auf dem „Stern“-Cover bei der Aktion „Wir haben abgetrieben!“ abbilden zu lassen?

Das war einfach – und eine Frage der Solidarität. Da waren auch viele Frauen dabei, die nicht prominent waren, von denen aber heute keiner mehr spricht, etwa katholische Lehrerinnen. Das Merkwürdige ist, dass vielerorts nun wieder für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekämpft werden muss. Wir waren in den Siebzigern weiter als heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie haben Sie als junge Frau in Hollywood bestanden?

Vermisst habe ich die europäische Welt. In Los Angeles konnte ich ans Meer fahren, Tennis spielen oder in den Hollywood Hills wandern. Aber es gab keine Kaffeehäuser, keine Begegnungen auf der Straße. Es half mir, dass ich über meinen Schauspielagenten Paul Kohner die aus Europa stammenden Regisseure Billy Wilder und William Wyler kennenlernte. Die brauchten dringend einen dritten Mann beim Skat, das war dann ich. Viel Zeit zum Nachdenken hatte ich aber nicht: Ich drehte einen Film nach dem anderen, allein vier im ersten Jahr.

In Ihrer Autobiografie haben Sie 2006 von sexuellen Übergriffen geschrieben: Gab es einen Harvey-Weinstein-Moment?

Gutgläubig bin ich in die Hotelsuite des Produzenten Darryl Zanuck spaziert. Allein diese Einladung war ein versuchter Missbrauch. Zanuck saß da im Bademantel.

Wie sind Sie wieder rausgekommen?

Ich lasse mich nicht demütigen, schon gar nicht von so einem kleinen Kerl! Ein Herr Zanuck entscheidet doch nicht über mein Leben! Schon damals war ich nicht nur verbal schlagfertig. Aber nicht jede Frau hat so viel Selbstbewusstsein, wie ich es damals merkwürdigerweise hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Sie als Filmproduzentin später Harvey Weinstein begegnet?

Ich kenne den Herrn ganz gut. Er hat die Naivität und Erwartung von anderen Menschen ausgenutzt, nicht nur von Frauen.

Was haben Sie mit ihm erlebt?

Wir hatten einen Vertrag mit seinem Miramax-Studio, den er nicht eingehalten hat, 1996 beim Film „Mutters Courage“. Mitten in den Dreharbeiten ließ er uns wissen, dass er seinen Vertrag nicht erfüllen würde. Wir standen da mit dem 6,8 Millionen Mark teuren Projekt. Er hatte sein Studio gerade an Disney verkauft und sagte: Ihr könnt mich gern verklagen, Disney hat 36 Anwälte. Weinstein ist kein verantwortungsbewusster Mensch. Man könnte sagen: kein feiner Kerl.

Waren Sie überrascht, als nach den Veröffentlichungen der „New York Times“ 2017 ein ausgeklügeltes System der Missbrauchsvertuschung rund um Weinstein offenbar wurde?

Ich war überhaupt nicht überrascht. Aber ich habe mich gefragt: Wieso meldet ihr euch jetzt erst? Diese Frauen haben offenbar die Solidarität untereinander gebraucht, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Trotzdem wundere ich mich manchmal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieso?

Wenn ich jetzt lese, dass eine damals Minderjährige den heute 85-jährigen Warren Beatty verklagt, weil er sie 1973 missbraucht haben soll, frage ich mich: Was hat diese Frau ihr ganzes Leben gemacht? Wie ist sie all die Zeit damit fertig geworden?

Haben Sie eine Erklärung?

Ich fürchte, es geht manchmal auch ums Finanzielle. Aber ich möchte das keiner Frau unterstellen. Man kann so eine Geschichte auch kaum mit Geld abrechnen. Dennoch denke ich, dass die #MeToo-Bewegung in Einzelfällen in eine Richtung gegangen ist, in der sie an Glaubwürdigkeit verloren hat.

Hat sich das Verhältnis zwischen Mann und Frau in den vergangenen Jahren gewandelt?

Das kann ich nur für mein Umfeld sagen. Meine Söhne sind glückliche Väter. Ich finde es wunderbar, wie sie sich ihren Kindern hingeben. Und dann denke ich mit Wehmut daran, dass mein Vater mich kaum in den Arm genommen hat. Junge Frauen tragen heute den Kopf hoch. Das gefällt mir.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind Sie für die Quote?

Für mich gilt immer noch der Spruch: Wer es besser kann, der macht es dann. Verändert hat sich aber trotzdem viel. Bei meinem letzten Fall der Krimiserie „Verdacht“ 2019 waren wir Frauen klar in der Überzahl. Ein Netzwerk der Talente war da zusammengekommen. Und was die überall nun geforderte Diversität angeht: So viele dunkelhäutige Menschen leben gar nicht in Deutschland, wie wir nun im Fernsehen oder in der Werbung sehen. Da wird vorauseilend ein zunehmender Besetzungsdruck erfüllt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Warum sind Sie damals aus Hollywood zurückgekommen?

Ganz bestimmt nicht wegen Typen wie Herrn Zanuck oder Herrn Weinstein. Meinen Mann zog es beruflich nach Europa, und wir konnten nicht einer ohne den anderen sein. Aber Hollywood war ein wichtiges und schönes Kapitel in meinem Leben.

Welche Rolle in Ihrer langen Karriere lag Ihnen am nächsten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geliebt habe ich die „Schnelle Gerdi“, die Münchner Taxifahrerin. In diese Figur ist viel von mir eingeflossen, von dem nur einer wissen konnte – mein Mann Michael, der die Geschichten zu der ZDF-Reihe schrieb. Auch meine nicht so guten Seiten kamen zur Geltung, etwa mein Jähzorn. Die Gerdi war ungezähmt. In der Rolle konnte ich mich austoben. Ich habe gespürt, dass ich das in mir habe, aber ich bin domestiziert.

Domestiziert? Mag ich kaum glauben.

Na gut, wenn ich etwas in meinem Leben nicht ertragen kann, dann ist es, mich in Abhängigkeiten zu begeben. Mit einer Ausnahme: Ich war immer gebunden in meiner Liebe. Und das ist ja auch schön.