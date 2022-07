Iran: Chefs der Berlinale protestieren gegen Verhaftung von Festivalgewinner

„Rave The Planet“ in Berlin

„Rave The Planet“ in Berlin

Zehntausende feiern Technospektakel des Loveparade-Gründers Dr. Motte

Wenn der Beat so richtig in den Magen fährt und man sein eigenes Wort nicht versteht - dann werden Technofans lebendig. Am Samstag war es in Berlin wieder soweit. Zehntausende kamen.