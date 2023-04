Eine sinnlich Suchende: der Kinofilm „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“

Versonnen schaut Maria (Marlene Burow) aus dem Fenster, durch das das Sommermorgenlicht hineinscheint. Seit der Nachbarbauer Henner (Felix Kramer) sie im Hofladen kurz berührt hat, fühlt sich die 19‑Jährige zu dem doppelt so alten Mann hingezogen. Und sie gibt dem Verlangen mit unbekümmertem Selbstbewusstsein nach. Die erste sexuelle Begegnung ist von einer rohen Leidenschaft geprägt, in die erst allmählich die Zärtlichkeit einfließt.

Von einer klassischen Amour fou erzählt Emily Atef in „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ nach dem Roman von Daniela Krien. Wie in all ihren Filmen überzeugt Atef auch hier durch ihre weibliche Sicht, die nie ins Programmatische kippt. Dabei entwickelt sie in den Liebesszenen, in denen das Begehren der jungen Frau erforscht wird, einen sinnlichen Blick, der noch einmal bewusst macht, wie stereotyp Sex im Kino normalerweise verhandelt wird.

Dass das Ganze in der thüringischen Provinz im Wendejahr 1990 zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung stattfindet, gibt der intimen Geschichte historische Tiefe. Dabei geht es weniger um demonstratives Zeitkolorit als um eine Umbruchstimmung, die auf dem Land in abgedämpfter Form ankommt und dennoch emotional katalysierend wirkt.

Eine echte Entdeckung ist Marlene Burow in der Hauptrolle, die die junge Liebende Lichtjahre entfernt von allen Lolita-Klischees als kompromisslose Sucherin nach emotionaler Wahrheit, Leidenschaft und Selbstverortung zeichnet.

„Irgendwann werden wir uns alles erzählen“, Regie: Emily Atef, mit Marlene Burow, Felix Kramer, 129 Minuten, FSK 12