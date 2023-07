Iron Maiden: Tickets, Termine, Städte – alle Infos zur „The Future Past“-Tour 2023

Mit sieben Konzerten werden Iron Maiden ihren Fans in Deutschland 2023 kräftig einheizen. Das nächste Konzert der „The Future Past“-Tour findet in Dortmund statt. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir hier zusammengestellt.

Iron Maiden live in Dortmund: Wann und wo?

Am 25. und 26. Juli treten Iron Maiden im Rahmen der „The Future Past“-Tour in der Dortmunder Westfalenhalle auf.

Datum: Dienstag, 25. Juli, und Mittwoch, 26. Juli 2023

Start: 19.30 Uhr

Einlass: etwa zwei Stunden vor Beginn des Konzerts, also 17.30 Uhr

Adresse: Westfalenhalle – Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Vorband: The Raven Age, Lord of the Lost

Tickets: noch verfügbar (ab ca. 92 Euro)

Setlist „The Future Past“-Tour: Welche Songs spielen Iron Maiden in Dortmund?

Zwar ist die offizielle Setlist des Konzerts nicht bekannt, basierend auf den früheren Konzerten der „The Future Past“-Tour gibt es aber einige Vermutungen, welche Songs gespielt werden könnten. Laut dem Portal setlist.fm wurden bei einem aktuellen Konzert der Tour in London beispielsweise diese Lieder gespielt:

Caught Somewhere in Time

Stranger in a Strange Land

The Writing on the Wall

Days of Future Past

The Prisoner

Death of the Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander the Great (356–323 B.C.)

Fear of the Dark

Iron Maiden

Zugaben:

Hell on Earth

The Trooper

Wasted Years

Iron Maiden in Düsseldorf: Anfahrt zur Westfalenhalle

Anfahrt mit dem ÖPNV in Dortmund

Die Westfalenhalle ist gut an das Dortmunder Nahverkehrsnetz angebunden. Die U-Bahn-Linien U45, U46 oder U49 fahren zur Haltestelle Westfalenhallen. Von dort ist es nur ein kurzer Fußweg zur Halle. Alternativ kann man auch die Buslinien 450, 451, 452 oder 453 nehmen, die ebenfalls an der Westfalenhalle halten.

Anfahrt mit dem Auto zur Westfalenhalle in Dortmund

Wer mit dem Auto fährt, kann dieses auf Parkplätzen in der Nähe der Westfalenhalle abstellen. Es gibt Parkmöglichkeiten auf dem Gelände der Halle sowie in den umliegenden Parkhäusern. Da Parkplätze an Veranstaltungstagen schnell belegt sein können, ist es ratsam, frühzeitig anzukommen. Zudem ist mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Um rechtzeitig beim Konzert zu sein, sollte daher genügend Zeit für die Anreise eingeplant werden.

Iron Maiden in Deutschland: alle Konzerte 2023 im Überblick

11. Juni Leipzig, Quarterback-Immobilien-Arena

21. Juni Hannover, ZAG-Arena

25. Juli Dortmund, Westfalenhalle

26. Juli Dortmund, Westfalenhalle

29. Juli Frankfurt, Festhalle

31. Juli München, Olympiahalle

1. August München, Olympiahalle

Wer sind Iron Maiden?

Iron Maiden wurden 1975 in London gegründet. Die Gruppe zählt zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands aller Zeiten. Bekannt wurde sie für ihre eingängigen Melodien, die markante Stimme von Frontmann Bruce Dickinson und nicht zuletzt durch ihre energiegeladenen Liveauftritte.

Iron Maiden gelten als Pioniere der sogenannten New Wave of British Heavy Metal, eines Labels, das Bands aufgedrückt wurde, die dem klassischen Heavy Metal in den später 70er-Jahren einen frischen Anstrich verpassten. Zu den bekanntesten Liedern Iron Maidens gehören „Run to the Hills“, „The Trooper“ und „Fear of the Dark“. Die Band ist auch für ihre charakteristische Maskottchenfigur Eddie bekannt, die auf ihren Albumcovern und Bühnenshows präsent ist. Iron Maiden haben weltweit über 100 Millionen Alben verkauft und eine treue Fanbasis aufgebaut.