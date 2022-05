J. K. Rowling veröffentlicht „Harry Potter“-E-Books kostenlos auf Ukrainisch

Erfolgsautorin J. K. Rowling will ukrainischen Kindern und Familien in diesen dunklen Zeiten helfen - indem sie die „Harry Potter“-Bände kostenlos im Internet auf Ukrainisch veröffentlicht. Es ist nicht ihre erste Hilfsaktion für die Ukraine.

Die Solidarität mit der Ukraine ist groß: Viele spenden oder helfen auf andere Weise – da reiht sich nun auch Erfolgsautorin J. K. Rowling erneut ein. Sie veröffentlicht mehrere „Harry Potter“-Bände kostenlos auf Ukrainisch auf der Website Pottermore Publishing.

„Als die Invasion in der Ukraine begann, war unser Team entsetzt über die Auswirkungen, die sie auf so viele Kinder und Familien haben würde, und wollte wie alle anderen etwas tun – sei es noch so klein –, um zu helfen. Und so haben wir daran gearbeitet, einen Weg zu finden, die ‚Harry-Potter‘-Bücher für alle Familien, deren Leben durch den Konflikt so radikal beeinflusst wurde, kostenlos online zum Lesen verfügbar zu machen“, heißt es dort in einem Statement.

Und weiter: „[Wir] sind in Gedanken bei allen, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind. Wir hoffen, dass die Verfügbarkeit dieser Geschichten dazu beitragen wird, ein wenig Licht in das Leben so vieler Menschen zu bringen, die die dunkelsten Zeiten durchleben.“

Rowling sammelt Spenden

Bereits zu Beginn des Krieges hatte Rowling einen Spendenaufruf der von ihr gegründeten Hilfsorganisation Lumos geteilt mit dem Versprechen, für jede Spende bis zu einer Gesamthöhe von einer Million Pfund den gleichen Betrag draufzulegen.

