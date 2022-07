Wie wollen wir leben? Und was kann Gestaltung für die unterschiedlichen Visionen beitragen? Diese Fragen hat die Mailänder Kuratorin Maria Cristina Didero für die Ausstellung „Ask Me If I Believe In The Future“ vier international renommierten Design-Büros gestellt. Welche Interpretationen, Erwartungen und Vorstellungen dabei herausgekommen sind, zeigt das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.