﻿Janne Petersen-Feddersen aus Kiel: Meisterlich in Wort und Sport

Kiel. Wort und Sport prägen die Freizeit von Janne Petersen-Feddersen. Im vergangenen Jahr wurde die 22-jährige Kielerin Norddeutsche Meisterin im Kugelstoßen und gewann Silber im Diskuswerfen. Kürzlich siegte die Rettungssanitäterin in der Büdelsdorfer Carlshütte bei der Landesmeisterschaft im Poetry Slam – und fährt nun zu den deutschsprachigen Meisterschaften vom 27. bis 30. Oktober 2023 in Bochum. „Ich bin super gespannt auf den Ablauf.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Janne Petersen-Feddersen, geboren am Neujahrstag 2001 in Husum und auch dort aufgewachsen, wohnt seit Oktober 2019 in Kiel, wo sie sich zur Rettungssanitäterin bei der Kieler Berufsfeuerwehr ausbilden ließ. „Superwohl“ fühle sie sich hier in der Stadt und auch in ihrem Job. Sechs bis siebenmal die Woche trainiert sie in Kiel bei einem Diskustrainer beim Kieler Turnerbund, und wenn dann noch Zeit bleibt, brütet sie am Schreibtisch Slam-Texte aus.

Janne Petersen-Feddersen: hier Leistungsdruck, dort vor allem Spaß

Ihr Ansatz sei dabei unterschiedlich, sagt Janne Petersen-Feddersen. Beim Leistungssport im TSV Bredstedt wolle sie die Wettbewerbe gewinnen, um kontinuierlich immer besser zu werden. Diesen Leistungsdruck empfinde sie bei der Spoken-Word-Poetry nicht. Denn hier gehe es um Kunst, und die sei im Grunde qualitativ kaum vergleichbar. „Das macht vor allem einfach Spaß, und das Miteinander in der Slam-Szene ist super angenehm. Ich kann da auch sehr gut die anderen Texte genießen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Impuls zum Texten hatte ihr damals ein schulisches Enrichment-Programm Kreatives Schreiben gegeben. Im Zuge der Berufsausbildung in Kiel hat Petersen-Feddersen das Schreiben dann etwas aus den Augen verloren. „Ich war aber immer bei den Poetry Slams im Kulturforum zum Zugucken, so als Ausgleich“, erzählt sie, „und da habe ich gedacht: Das kann ich ja eigentlich auch.“ Und meldete sich beim Kieler Slam-Papst Björn Högsdal.

Angefangen hat die Sportlerin „mit kleinen Sachen“ in der Pumpe, später stand sie auch im Kulturforum auf der Bühne – „was dann ein Traum war“. Dass es Poetry-Slam-Landesmeisterschaften gibt, war ihr gar nicht klar. „Ach, komm, gehst mal hin, ist bestimmt ganz cool“, hat sie sich dann gedacht. Weil sie mit einem Finaleinzug gar nicht gerechnet hat, hatte sie sich gar nicht freigenommen und war „gleich nach der Arbeit nach Büdelsdorf gedüst“. Und war dabei gar nicht so aufgeregt gewesen: „Sonst zittere ich immer total.“

Lesen Sie auch

Angesichts von bundesweit prominenter Konkurrenz wie Jan Wattjes oder Lennart Hamann habe sie sich ohnehin keine großen Chancen ausgerechnet, sagt Janne Petersen-Feddersen. „Deshalb bin ich da super entspannt reingegangen – und dann kam die Überraschung!“ Die Jury überzeugte nicht nur ihr souveräner Auftritt, sondern offenbar auch die rhetorische Reife und auch Sensibilität, mit der die Slam-Poetin in einem der beiden engagierten Texte den Pflegenotstand in Deutschland und im zweiten die Demenz ihres Großvaters („Zum Lächeln braucht man keine Synapsen“) in Worte kleidete.

Ernste Texte liegen Janne Petersen-Feddersen eher

Sie hat es auch mal mit lustigen Texten probiert – doch „das hat sich für mich nie so gut angefühlt“. Ernste Themen lägen ihr einfach mehr: „Und ich möchte das, was ich zu sagen habe, auch gerne loswerden“. Es sei ohnehin von Abend zu Abend unterschiedlich, was beim Publikum und bei der Jury besser ankomme. Das Schreiben läuft bei ihr phasenweise. „Manchmal, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich das schnell runter. Manchmal dauert es länger.“ Allerdings müsse sie stets zu 100 Prozent damit zufrieden sein.

KN