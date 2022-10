„Ein Pionier des Rock ‘n‘ Rolls“: Promis trauern um Jerry Lee Lewis

Die Rock‘n‘Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. In sozialen Medien würdigen zahlreiche Prominente den einflussreichen Sänger - darunter auch ein Ex-Präsident.

Musikerkollegen und anderen Prominente haben mit Trauer und teils rührenden Worten auf den Tod von Rock-‘n‘-Roll-Legende Jerry Lee Lewis reagiert. Er war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben.

Popstar Elton John schrieb bei Twitter: „Ohne Jerry Lee Lewis wäre ich nicht der geworden, der ich heute bin. Er war bahnbrechend und aufregend, und er hat das Piano pulverisiert. Auch ein brillanter Sänger. Danke für deine wegweisende Inspiration und all die Rock‘n‘Roll-Erinnerungen. #RIP“

Ex-Beatle Ringo Starr schrieb auf Twitter: „Gott segne Jerry Lee Lewis. Frieden und Liebe seiner Familie.“

Rolling-Stones-Gitarrist Ronnie Wood postete auf Twitter mehrere Fotos, die ihn mit Jerry Lee Lewis zeigen. „R.I.P. JLL the KILLER - Was für ein Mann“, schrieb er dazu.

Als einen der „Pioniere des Rock ‘n‘ Rolls“ bezeichnete Gene Simmons, Sänger und Bassist von Kiss den Verstorbenen. „Ein Rebell bis zum Schluss. RIP, Jerry Lee Lewis.“

„Er war alles außer ein ‚Mean Old Man‘. Geehrt, die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Jerry Lee Lewis aufzunehmen. Einer der Besten!“, würdigte Country-Musiker Tim McGraw Jerry Lee Lewis.

Schauspieler Dennis Quaid spielte die Musiklegende 1989 in einem Film: „Jerry Lee war ein Christ, eine amerikanische Ikone und der größte Pianospieler der Welt. Leute werden noch in 500 Jahren ‚Great Balls of Fire‘ und ‚Whole Lot of Shakin‘ hören. Ich werde ihn vermissen. God segne dich Jerry Lee.“

Ex-Präsident Donald Trump würdigte den Sänger laut einer Mitteilung mit den Worten: „Jerry Lee Lewis wurde von allen geliebt, ein wahres Bündel an Talent, Energie und allem anderen, was nötig ist, um ein Star zu sein. Er ist gerade gestorben. Unsere wärmsten Grüße an seine Frau Judith und Familie. Er wird vermisst werden!“

Der Sänger von Songs wie „Great Balls of Fire“ und „Whole Lotta Shaking‘ Goin‘ On“ war am Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Mississippi gestorben. Seine siebte Ehefrau Judith Coghlan Lewis war an seiner Seite. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte. Zuletzt hatte er allerdings, unter anderem nach einem Schlaganfall 2019, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

