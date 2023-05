Johnny Depp kommt zu spät – und rechnet mit Hollywood ab

Cannes. Schauspieler Johnny Depp kann auf Hollywood gut verzichten. Der 59-Jährige sagte auf dem Filmfestival von Cannes am Mittwoch, er brauche Hollywood nicht mehr. Einen Tag zuvor feierte in Cannes sein erster Film seit drei Jahren Premiere, „Jeanne du Barry“, der das Festival eröffnete. Darin spielt Depp König Ludwig XV.

Der Film ist Depps erster seit dem Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard. Er hatte sie in einem Verleumdungsprozess im vergangenen Jahr beschuldigt, er habe aufgrund von ihren Gewaltvorwürfen Engagements verloren. Das Gericht stellte sich zum großen Teil auf seine Seite: Heard wurde zu zehn Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt, Depp zu zwei Millionen.

Kein Interesse mehr an Studio-Projekten

„Habe ich mich von Hollywood boykottiert gefühlt? Man muss keinen Puls haben, um das Gefühl zu haben: ‚Nein. Das alles passiert nicht. Es ist ein seltsamer Scherz‘“, sagte Depp in der Pressekonferenz. „Wenn man gebeten wird, von einem Film zurückzutreten, den man dreht, wegen etwas, das lediglich eine Funktion von Vokalen und Konsonanten ist, die in der Luft schweben, ja, dann fühlt man sich boykottiert.“

Depp wurde aufgefordert, aus dem „Harry Potter“-Spin-off „Fantastische Tierwesen“ auszusteigen. Jetzt habe er kein Interesse an Studio-Projekten mehr, sagte er. „Ich fühle mich nicht von Hollywood boykottiert, weil ich nicht an Hollywood denke. Ich selbst brauche Hollywood nicht mehr“, erklärte Depp. „Es ist eine merkwürdige, lustige Zeit, in der jeder gerne er selbst sein möchte, es aber nicht kann. Sie müssen sich demjenigen anpassen, der vor ihnen steht. Wenn Sie dieses Leben leben wollen, wünsche ich Ihnen das Beste.“

Johnny Depp kam 20 Minuten zu spät

Die Entscheidung der Festivalleitung von Cannes, ein Werk mit Depp zum Eröffnungsfilm zu machen, hatte vor allem in den USA auch Kritik hervorgerufen. Depp sagte darauf angesprochen am Mittwoch unter anderem: „Wer sind diese Leute? Warum interessiert sie das? Irgendeine Spezies oder ein Berg aus Kartoffelbrei, der von einem Computerbildschirm angestrahlt wird? Anonym.“ Außerdem sagte er: „Was mich und mein Leben betrifft, so ist das meiste, was Sie gelesen haben, fantastische, schrecklich geschriebene Fiktion.“

Die Pressekonferenz zu „Jeanne du Barry“ war eine der gefragtesten der letzten Jahre in Cannes. Sie begann mit Verspätung und wurde von Regisseurin Maïwenn und anderen Darstellern eröffnet, Depp erschien zunächst nicht - Medienberichten zufolge war er im Stau stecken geblieben. Er kam erst 20 Minuten später dazu und stand dann sofort im Mittelpunkt.

„Ich habe anscheinend mein 17. Comeback gehabt“, sagte er. „Ich bin nirgendwo hingegangen. Tatsächlich wohne ich etwa 45 Minuten entfernt. Vielleicht haben die Leute aufgehört anzurufen, aus welcher Angst heraus auch immer. Aber ich bin nirgendwo hingegangen.“

RND/AP/dpa