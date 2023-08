Zwischen König und abgestürztem Rockstar: das Comeback des Johnny Depp

Sieben Minuten währten die stehenden Ovationen. Die Dauer einer solchen Ehrerbietung wird beim Filmfestival in Cannes genauso genau gemessen wie – sagen wir – der Applaus nach der Rede eines CDU-Vorsitzenden auf dem Parteitag.

Der Beklatschte an der Côte d’Azur wusste, was er seinem Pu­blikum schuldig war. Jedenfalls sah es so aus, als würde er sich im Kinosaal eine Träne aus dem Auge wischen. Ein glanzvolleres Comeback als beim prestigeträchtigsten Filmfestival der Welt im Mai hätte sich der so tief Gefallene kaum wünschen können. Seit seinem Leinwandauftritt im Cannes-Eröffnungsfilm „Jeanne du Barry“ ist Johnny Depp zurück im Geschäft.

Nach seiner vor Gericht öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht mit Ex-Frau Amber Heard war diese Wendung nicht unbedingt zu erwarten gewesen – jedenfalls nicht so rasch, auch wenn Depp gewissermaßen als Sieger nach Punkten aus dem Rosenkrieg hervorgegangen war und Heard ihm am Ende eine Million Dollar überweisen musste. Zu unschön hatten die gegenseitigen Vorwürfe um häusliche und sexuelle Gewalt nachgehallt und den Ruf Depps ramponiert. Aus Produktionen wie „Phantastische Tierwesen“ war der Hollywoodstar herausgeflogen (und in seiner Zaubererrolle durch Mads Mikkelsen ersetzt worden, der in Cannes ironischerweise zu den Applaudierenden zählte).

Nun aber darf der Hollywoodstar – ähnlich reich und üppig kostümiert wie in seiner Paraderolle als Captain Sparrow in der „Fluch der Karibik“-Reihe – als französischer König Ludwig XV. hinter viel Schminke agieren, nicht zuletzt mit viel Mimik und Gestik. Zwischendurch wirkt sein Ludwig XV. wie ein schlecht gealterter Rockstar. Mit strähnigem Haar und teigigem Teint hockt er mies gelaunt in seinen glanzvollen Gemächern.

Aber da ist ja seine kraftspendende Geliebte, jene titelgebende Jeanne du Barry, gespielt von Filmregisseurin Maïwenn selbst. Mochte Depp in Cannes die Hauptrolle auf dem roten Teppich gehören, die auf der Leinwand spielte die Regisseurin und Hauptdarstellerin.

Maïwenn verkörpert jene junge Frau aus bescheidenen Verhältnissen, die ihren Körper nutzte, um sich über den Grafen Guillaume du Barry ganz nach oben zu schlafen. Das sei die einzige Chance für die uneheliche Tochter einer Näherin und (vermutlich) eines Mönchs, wolle sie ihre Eigenständigkeit bewahren, wie hier der Off-Erzähler sagt. Um den alternden König – stets empfänglich für ihm vorgeführte Frauen – ist es bei ihrem Anblick in Sekundenschnelle geschehen. Der Skandal ist perfekt.

Feindselige feine Gesellschaft

Jetzt muss sich Jeanne du Barry erst der eigentlichen Herausforderung stellen: Für sie gilt es, sich gegen die feindselige feine Gesellschaft zu behaupten. Sollte der König ihr seine Gunst entziehen, wird sie sofort vom Hof verstoßen. Es sind besonders die Frauen, allen voran die pausbackigen Töchter des Königs, die unermüdlich an ihrer Vertreibung aus dem mit Goldschmuck und Schokoladenpralinen dekorierten Paradies arbeiten.

„Die Kreatur“ nennen sie den Emporkömmling verächtlich, der sich um die Etikette wenig schert und gerade dadurch das Herz des Königs zu gewinnen weiß. Jeanne du Barry lehnt es ab, die vorgeschriebenen Trippelschritte bei der Verabschiedung rückwärts zu machen, kleidet sich wie ein Mann und erschafft ihren eigenen Modestil in Versailles.

Freundlicherweise hat der Konzern Chanel die Ausstattung zur Verfügung gestellt. Hier darf die Geliebte des Königs schon mal in weißen Seidenstrümpfen durch den Spiegelsaal gleiten.

Ohne Zweifel handelt es sich bei diesem Film um einen Fall von weiblicher Selbstermächtigung. War in den vergangenen zahlreichen „Sissi“-Filmen der Hof für die Regentin ein goldener Käfig, bietet er der Mätresse einen Freiraum, den sie mit Esprit und Chuzpe zu nutzen weiß.

Die Männer, auch der altersschrumpelige Herzog Richelieu (Pierre Richard, einst „Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“), erliegen ihrem Charme.

Dass sich die Kurtisane vor allem ihrer Geschlechtsgenossinnen erwehren muss, mag in der Autobiografie der Regisseurin begründet sein: Maïwenn hat als Kind einer algerischen Mutter eine eindrucksvolle Karriere hingelegt – und glaubt als Ex-Frau von Luc Besson zu wissen, wie sich ihre Filmfigur fühlt. Als Teenager heiratete sie den doppelt so alten Starregisseur und musste sich dafür schlimme Anfeindungen gefallen lassen.

Umso harmloser gestaltet sich der weitere Verlauf der Beziehungsgeschichte am Hofe. Dieser Film ist längst nicht so bösartig-komisch wie Giorgos Lanthimos’ Satire „The Favourite“ (2018) über die britische Königin Anne und auch nicht so fetzig-modern wie Sofia Coppolas „Marie Antoinette“ (2006) über eben jene spätere Königin, die hier als Gefahr für Jeanne du Barry eine Rolle spielt. Irgendwie glaubt die Regisseurin wohl doch an die Liebe.

Johnny Depp dürfte nach diesem Comeback ebenso wieder verstärkt Gefallen am Schauspielerleben gefunden haben. Es wird gemunkelt, dass ein weiterer Trip in die Karibik als Captain Sparrow nicht mehr gänzlich ausgeschlossen ist.

„Jeanne du Barry“, Regie: Maïwenn, mit Maïwenn, Johnny Depp, Pierre Richard, 116 Minuten, FSK 12