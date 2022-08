Die „Honey Lake Sessions“ in Honigsee gehen in die zweite Runde. Vom 4. bis 7. August treten in dem idyllischen Obstgarten auf einem Hof am Rönner Weg wieder spannende internationale Acts auf. Und zwei davon geben sogar Extra-Konzerte: in einem Kindergarten und einem Seniorenzentrum in Kirchbarkau.