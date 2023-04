﻿Jugendoper „Die besseren Wälder“: Die Theaterakademien in Kiel proben wieder

Tänzerin Pauline Teupke (li.) und Sängerin Hilke Lohmann wirken in der Jugendoper „Die besseren Wälder“ mit.

Kiel. Pauline muss nicht lang überlegen: „Ich tanze einen Wolf“, sagt die 19-Jährige, die seit 2017 in der Ballettakademie tanzt. Bei Sängerin Hilke klingt es etwas komplizierter: „Erst singe ich einen Wolf und später den Bär, der aber eigentlich eine Biene ist ...“ Es geht ganz klar um Identitätsfragen in der Jugendoper „Die besseren Wälder“, an der die Akademien des Kieler Theaters gerade arbeiten und die sie jetzt im Opernhaus vorstellten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entstanden ist das Stück nach dem gleichnamigen preisgekrönten Roman (2013) des Jugendbuchpreisträgers und Illustrators Martin Baltscheit; im Schauspiel gehört es schon länger zum Repertoire. Mit der Auftragsoper, in der Komponist Peter Leipold und Friederike Karig (Libretto) den Stoff erstmals musikalisch umgesetzt haben, melden sich zum zehnjährigen Jubiläum die Akademien zurück. Die Pandemie hatte deren Kinderoper in den vergangenen zwei Jahren („Honk“, „Zwerg Nase“) weitgehend ausgebremst.

Die Jugendlichen sind froh, dass die Theaterakademien in Kiel wieder proben

„Richtig brach lagen die Akademien ja nie“, sagt GMD und Vorstand Benjamin Reiners aber auch, „sie haben online geprobt und, wann immer möglich, auch auf Abstand.“ Pauline und Hilke waren trotzdem heilfroh, als sie wieder zurück in den Ballettsaal und auf die Probebühne durften. „Mir hat der Chor um mich herum sehr gefehlt“, sagt Hilke, „dass man auch den Zusammenklang nicht gehört hat. Das war eine Erleichterung, als wir alle wieder zusammengekommen sind.“ Die 18-Jährige, die auch bei „Pippi Langstrumpf“ und im „Zauberer von Oz“ auf der Bühne stand, singt im Theaterchor schon, seit sie sieben Jahre alt ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein bisschen Herausforderung bedeutete das Zurückkommen aber auch. „Man musste sich den Raum neu erobern“, sagt Pauline aus der von Victoria Lane Green geleiteten Ballettakademie, die auch im Ballett „Labyrinth der Träume“ zu sehen ist. Und Orchesterakademie-Leiterin Frauke Rottler-Viain ergänzt: „Musiker arbeiten ohnehin erstmal viel allein. Aber nach der Pandemie hat man auch gemerkt, dass die Auftrittsroutine verloren gegangen ist. Das Spielen vor Publikum mussten wir wieder üben.“

Dafür legen zum Jubiläum nun alle drei Akademien ein echtes Großprojekt vor. Je rund 40 Jugendliche in Chor und Ballett und 25 bis 30 Nachwuchsmusiker sind dabei, wenn „Die besseren Wälder“ in der Regie von Nele Tippelmann und Moritz Caffier als musikalischem Leiter am 14. und 15. Juli uraufgeführt wird. Und nach Auftritten im Werftpark-Theater und im Schauspielhaus geht es für den Theaternachwuchs erstmals auf die große Opernbühne.

Schon bei der Themenfindung der Jugendoper war der Nachwuchs in den Akademien gefordert

„Das ist schon aufregend“, sind sich Pauline und Hilke einig; und fast meint man, im Opernhaus-Foyer schon ein leises Premierenknistern zu spüren. Auch Nele Tippelmann, die in Kiel schon fünf Kinderopern in Szene gesetzt hat, ist gespannt: „Ich sehe, wie sich die Akademien über die Jahre entwickelt und professionalisiert haben. Da gibt es in den Proben fast keinen Unterschied mehr.“ Das Orchester legt nach Ostern los; die anderen aber proben schon seit Herbst. In Blöcken mit großen Pausen: „Das ist immer wieder eine große gemeinsame Erinnerungsarbeit“, schmunzelt Nele Tippelmann.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefordert waren die Jugendlichen auch schon bei der Themenfindung und bei der Plakatgestaltung. Per Umfrage und im Gespräch haben sie erörtert, was sie beschäftigt. „Die besseren Wälder“ mit dem Wolfsjungen, das erst zur Waise und dann von einer Schafherde adoptiert wird, traf den Ton. „Viele in unserem Alter suchen noch nach ihrer Identität“, sagt Hilke, „dazu passt die Fabel einfach.“