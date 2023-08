30 Stunden bis zum Tod: der Actionthriller „Kandahar“ mit Gerard Butler

Im Fußball wollen saudische Klubs bald zu den großen Playern gehören. Augenscheinlich ist man dafür bereit, aberwitzige Summen zu investieren, um sich mit alternden Stars wie Cristiano Ronaldo zu schmücken. Ähnlich ambitioniert gibt sich Saudi-Arabien, allen Menschenrechts­verletzungen zum Trotz, im Filmgeschäft. Das Red Sea International Film Festival präsentiert sich seit Jahren aufdringlich weltoffen und rollt für Stars wie Guy Ritchie oder Spike Lee gern den roten Teppich aus.

Einen Schritt weiter geht man mit der Errichtung eines gewaltigen Studio­komplexes in der illustren, zwischen Vulkan­gestein und Oasen angesiedelten Region Al-Ula. Die erste Frucht dieser Anstrengungen ist nun der aufwendige US-Spionage­thriller „Kandahar“, der komplett in Saudi-Arabien gedreht wurde – auch wenn er gar nicht in dieser Region spielt.

Weite Teile der Handlung – der Titel deutet darauf hin – sind in Afghanistan verortet. Gerard Butler überzeugt wie schon in „Plane“ als zupackender Machertyp, der beruflich weit mehr Expertise (CIA-Geheimagent) als privat (Scheidung läuft) vorzuweisen hat. Bester Beweis dafür ist seine Infiltration eines geheimes iranischen Nuklear­labors.

Nach der ferngesteuerten Sprengung durch die CIA ist er – wenig überraschend – auf der Flucht. Sein Kampf ums Überleben wird durch Enthüllungen der Investigativ­journalistin Luna (Nina Toussaint-White) weiter auf die Spitze getrieben. Noch ehe der ausgebrannte Workaholic seinen nächsten Job – Geldgier macht’s möglich – in Afghanistan annimmt, ist er auch schon enttarnt und hat 30 Stunden, um in Kandahar einen rettenden Flughafen zu erreichen.

„Kandahar“: mehr als Fließband-Actionware

Lange lässt sich Regisseur Ric Roman Waugh Zeit, um zum Kern seiner Geschichte vorzustoßen. Beim Vorführen potenzieller Gefahren­quellen verzettelt sich der Film anfangs in Neben­kriegs­schauplätzen. Richtiges Format gewinnt „Kandahar“ erst mit der Einführung des afghanischen Übersetzers Mo (Navid Negahban), der von CIA-Mittelsmann Roman (Travis Fimmel) an die Seite von Harris beordert wird. Der aus der US-Serie „Homeland“ bekannte Iraner Negahban verfügt über genügend Charisma, um seine sanftmütige Figur über das Klischee des orientalischen Gutmenschen zu heben.

Zur Glaubwürdigkeit dieses Kinodramas trägt auch bei, dass Drehbuch­autor Mitchell LaFortune für seine mit Buddy­movie­elementen spielende Geschichte auf eigene Erlebnisse als Offizier des Verteidigungs­nachrichtendiensts DIA in Afghanistan zurückgreifen konnte. Gerade die berührende persönliche Geschichte von Mo, seine Trauer um den willkürlich zum Opfer gefallenen Sohn, hebt den Film über das Gros gängiger Fließband-Actionware. Bezeichnend ist jedoch, dass „Kandahar“ wohl auch wegen der Ähnlichkeit zu Guy Ritchies nahezu parallel angelaufenem Film „Der Pakt“ an den US-Kinokassen durchfiel.

„Kandahar“, Regie: Ric Roman Waugh, mit Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel, 119 Minuten, FSK 16.