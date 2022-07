Der japanische Comiczeichner Kazuki Takahashi wurde am Mittwochmorgen tot vor der japanischen Küste aufgefunden. Das berichten japanische Medien. Der 60-Jährige ist der Erfinder der berühmten Mangaserie „Yu-Gi-Oh!“.

Okinawa. Kazuki Takahashi, der Autor der Mangaserie „Yu-Gi-Oh!“, wurde am Mittwochmorgen tot im Meer gefunden. Das berichtet die Tageszeitung „The Japan Times“ unter Berufung auf den japanischen Sender NHK.

Takahashi, der mit bürgerlichem Namen Kazuo Takahashi heißt, sei laut Behörden mit einer Schnorchelausrüstung in den Gewässern vor Nago (Okinawa) treibend aufgefunden worden. Beamte der Küstenwache hätten am Donnerstag bestätigt, dass es sich um die Leiche des 60-Jährigen handele.

Takahashi mit Bissverletzungen gefunden

Medienberichten zufolge untersuche die Küstenwache derzeit die Todesursache. Takahashi sei allein in Okinawa unterwegs gewesen. Eine Autovermietung habe sich am Mittwochabend bei der Polizei gemeldet, weil sie ihn nicht erreichen konnte, berichtet „The Japan Times“ unter Berufung auf das japanische Mediennetzwerk Tokyo Broadcasting System (TBS). Die Behörden gaben an, dass der Bauch und der untere Teil des Körpers Verletzungen aufwiesen, die offenbar durch Bisse eines Hais oder anderer Meerestiere verursacht worden seien.

Takahashis Werke erfreuen sich im In- und Ausland großer Beliebtheit. Seine Mangas wurden in Filmen, Fernsehserien und Kartenspielen umgesetzt.

