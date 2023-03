﻿Kiel als Leinwand: Zum Tod der Kieler Lyrikerin Annemarie Zornack

Kiel. Eine Seereise unternimmt sie im Gedicht in der Zigarrenkiste, und dem Matrosen, der sie beim Spaziergang in Kiel auf dem Fahrrad überholte, legt sie „ein blaues Lied“ in den Mund. Die Lyrikerin Annemarie Zornack hatte diesen eigenen, so poetischen wie direkten Zugang zur Wirklichkeit. Verbunden mit einem Augenzwinkern, das die Welt ein klein wenig aus den Angeln hob.

Bei Annemarie Zornack waren es vor allem die kleinen Dinge, die den Impuls zum Dichten gegeben haben. Das, was sie an Fundstücken aufsammelte beim täglichen Spaziergang in der Forstbaumschule und im Düsternbrooker Gehölz oder am Fenster in „ihrer“ Straße, übersetzte sie mit dem Blick für das Exotische vor der eigenen Nase in knappe leichtfüßige Bilder: „eben traf ich einen matrosen / auf einem fahrrad // zu seiner entschuldigung: / er sang ein blaues lied.“ Viele Worte hat sie nie gebraucht.

Das Dichten hat Annemarie Zornack als „Schwebezustand“ empfunden

1932 in Aschersleben geboren und in Magdeburg aufgewachsen, kam Annemarie Zornack 1953 als junge Krankenschwester nach Kiel. Hier lernte sie auch den Dichter und Essayisten Hans-Jürgen Heise (1930-2013) kennen, den sie 1961 heiratete.

Das Schreiben hat Annemarie Zornack, die in der Villa Massimo zu Gast war, den Hebbel-Preis erhielt und 1998 den Kieler Kulturpreis, stets als eine Art „Schwebezustand“ empfunden, einen gefühlten Ort, an dem alles Gesehene heller und stimmiger leuchtete als im wirklichen Leben. Und am liebsten hatte sie es, wenn die Bilder „fast schon fertig dastehen“, sie nur noch notieren musste, was sie sieht.

„Kiel war eine weiße Leinwand“, hat sie im Gespräch zu Hause in der Graf-Spee-Straße einmal gesagt und die Stadt so als Resonanzraum für das eigene Schreiben markiert. Da mutiert das U-Boot zum Delphin, gesellt sich ihr lyrisches Ich munter einem Möwenschwarm über der Förde hinzu.

„Zuviel Reflexion beeinträchtigt die Erlebnisfrische“, befand Zornack in ihrer erfrischend unprätentiösen Art. Ohnehin hat sie lieber geschrieben als darüber zu reden. Und auch wenn sie immer wieder bei Lesungen auftrat, eines der letzten Male 2017 im Literaturhaus anlässlich der Vorstellung des kleinen feinen Lyrikbandes „Kiel im Gedicht“ – den Vortritt hat sie stets ihrem Mann Hans-Jürgen Heise gelassen. Der sie übrigens erst dazu brachte, die eigenen Gedichte in Buchform und an die Öffentlichkeit zu bringen.

Vierzehn Lyrikbände sind seit 1968 von Annemarie Zornack erschienen, dazu zwei Reisebücher, die sie gemeinsam mit Heise verfasst hat. Bereits am 10. März ist die Lyrikerin, wie ihr Verlag Wallstein erst jetzt bekannt gab, zwei Tage vor ihrem 91. Geburtstag in Kiel gestorben. Ihre zeitlos frischen Bilder werden bleiben.