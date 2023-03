﻿Schauspiel Kiel: Dariusch Yazdkhasti entdeckt im Drama „Die Weber“ viel Gegenwart

Auftritt am 5. März in der Räucherei

Konzert in Kiel: Bluesmusiker Henrik Freischlader will neues Album präsentieren – mit Liebe von ganz oben

Henrik Freischlader schaut mal wieder in seiner Kieler Stamm-Location vorbei. Am Sonntag will der Bluesmusiker dort mit seiner Band das frische Album „Recorded by Martin Meinschläfer II“ präsentieren. Nach dem Konzert soll’s noch auf die Piste gehen: Freischlader kennt sich bestens aus in Kiel.