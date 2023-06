﻿So war das Konzert von Frida Gold auf der Kieler Woche 2023

Kiel. Der Opener und Titelsong ihres aktuellen Langspielers „Wach“ legt alle musikalischen Facetten des Elektro-Pop-Duos Frida Gold an den Tag: Die Kontraste aus stampfendem Beat und nachdenklichem, aber lebensbejahendem Text, dem typischen Herunterbrechen des Stückes bis der Drop einsetzt, während sich Andreas Weizel im Hintergrund hält und im Interlude des Elektro-Songs zur Akustik-Gitarre greift. Sängerin Alina Süggeler glänzt derweil als tänzelnder Blickfang und Fixpunkt in der Bühnenmitte, trifft absolut jeden Ton mit ihrer sonoren Stimme.

Das Publikum an der sehr gut besuchten Rathausbühne benötigt indes noch Anlaufzeit. Der von Süggeler initiierte Chor will nicht so richtig zünden und zu den tanzbaren Passagen wird verhalten mit den Köpfen genickt. Die Sängerin lässt sich jedoch nicht beirren, so als wüsste sie bereits, dass gerade zur Kieler Woche hier noch eine besondere Atmosphäre entsteht, denn das Rüstzeug dafür haben Frida Gold allemal.

Der Cover-Hit von Frida Gold löst die starren Tanzbeine

Etwa mit ihrem Hit „Liebe ist meine Rebellion.“ Der catchy Refrain, der sich auf die Melodie des Euro-Dance-Werkes „Freed From Desire“ der italienischen Sängerin Gala stützt, löst erstmalig die starren Tanzbeine auf dem Rathausplatz. Dass Frida Gold selbst ein feines Händchen für Eingängigkeit besitzen – unabdingbar in der Popmusik – beweisen sie anschließend mit der aktuellen Single „Lovesongs.“ Spätestens bei dieser Nummer fällt auch das breite Spektrum an Instrumenten auf. Weizel bedient am Saxofon, nachdem Süggeler zuvor bereits „Menschen“ mit E-Drums ausstattete und „Wieder geht etwas zu Ende“ mit der Querflöte garnierte.

Diese künstlerische Freiheit kommt nicht von ungefähr. Süggeler betont, dass Frida Gold aktuell ohne Label agieren und selbst entscheiden, welche Lieder veröffentlicht werden. Das einzig mit akustischer Gitarre vorgetragene „Alle Frauen in mir sind müde“ ist beispielsweise ein Lied, dass sonst vielleicht gar nicht das Licht der Welt erblickt hätte. Mit dem von Reggae infiltriertem „Bella“ entfacht das Tandem dann endgültig das Feuer im Publikum und schiebt mit der voluminösen Disco-Schlager-Nummer „Unsere Liebe ist aus Gold“ noch ein paar Kohlen fulminant hinterher.

Die Songs atmen dabei stets ihre eigene Atmosphäre. „The Time is always now“ fährt mit gleichermaßen treibend-pumpenden Beat anfangs nicht weniger in Mark und Bein, nimmt dann allerdings mit Süggeler an den Pianotasten die Biegung Richtung Düsternis und schmiegt sich allzu passend in den dunkel gewordenen Abend.

Gänsehautmomente zum Abschluss auf dem Rathausplatz

Selbiges gilt für das Publikum, das nun mit „Leuchten“ Süggelers Kindheitserinnerungen erfährt: „Kennt ihr das auch, wenn man als Kind im Sommer draußen gespielt hat und die Luft anfing zu flirren?“ Vielerorts nicken, dann Armeschwenken, Andreas Weizel an der Akustikgitarre. Alina Süggeler singt von einstiger Unbeschwertheit, die Musik ist tröstende Erinnerung. Fast perfekt, nur der Publikumschor noch nicht. Der Sängerin ist dies ein Anliegen und so unterbricht sie, schult kurz, dann schallt der Chor aus deutlich mehr Kehlen und der Moment: schlicht Gänsehaut.

Frida Gold überbieten aber noch mit der Zugabe. Zu „Chance“ begibt sich Alina Süggeler ins Publikum. Die Menschen auf dem Rathausplatz rücken zusammen, formieren sich um die berührt zeigende Alina Süggeler: „Hätten wir die ganze Zeit so machen sollen.“

