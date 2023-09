Leonardo DiCaprio in Scorsese-Thriller – neuer Trailer veröffentlicht

Los Angeles. Gut einen Monat vor dem Kinostart von „Killers of the Flower Moon“ gibt ein neuer Trailer Einblick in das mit Spannung erwartete Westerndrama von US-Regisseur Martin Scorsese. Der auf wahren Ereignissen beruhende Film dreht sich um das indigene Volk der Osage, das im Oklahoma der 1920er Jahre Opfer eines Verbrechens wurde. Mitglieder des Stammes wurden nach dem Fund von Öl auf ihrem Land systematisch von weißen Amerikanern ermordet. Leonardo DiCaprio spielt einen Mann, der mit einer Osage-Frau (Lily Gladstone) verheiratet ist, aber von seinem skrupellosen Onkel (Robert De Niro) für Verbrechen eingespannt wird.

Westerndrama ab 19. Oktober in den deutschen Kinos

Der am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte Trailer rückt die Geschichte der Eheleute in den Mittelpunkt, die mit Betrug, Rache und Gewaltverbrechen konfrontiert werden. Vorlage für die Apple-Produktion ist ein Buch des Journalisten David Grann über einen FBI-Beamten, der in der Mordserie ermittelt. DiCaprio sollte zunächst den Beamten spielen, doch dann kam Scorsese eine andere Idee - er hatte nämlich Sorge, er würde einen Film „über all die weißen Jungs machen“ und von außen auf das Problem blicken, sagte der Regisseur im Interview der Zeitschrift „Time“. Er und „Forrest Gump“-Autor Eric Roth schrieben das Skript um, mit DiCaprio als Ehemann der Osage-Frau und einem größeren Fokus auf die Sicht der Indigenen.

Das Westerndrama feierte im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere. Die dreieinhalbstündige Produktion kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos und ist anschließend auf Apple TV+ zu sehen.

