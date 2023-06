﻿Kinder zeichneten „Segelparade“: Animationsfilm zur Kieler Woche

Kiel. Erst mal taucht eine flotte Nixe ab in die Förde, obendrüber fährt, wie sich das gehört, ein Trupp Ballons und die Schiffe haben allesamt Segel gesetzt von piratendüster bis kunterbunt. Und sogar die Gorch Fock ist dabei, obwohl die in der Wirklichkeit ja gerade auf Ausbildungsfahrt in der Irischen See unterwegs ist.

Rechtzeitig zur Kieler Woche 2023 hat Sven Bohde aus den Zeichnungen von 100 Kindern die filmische „Segelparade“ erstellt. Entstanden ist die Idee 2020, als die Kieler Woche wegen der Pandemie nicht so bunt und lustig über die Bühne und das Wasser gehen konnte, wie gewohnt. Als Ersatz gab es für Kinder die maritime Mitmachaktion – und die legten sich ins Zeug und malten, zeichneten und tuschten Wasserfahrzeuge nach ihrer eigenen Fantasie.

Und so schippern unter www.segelparade.de in einer imaginären Windjammerparade bereits zum vierten Mal Schiffe aller Art vorüber. Auch der ein oder andere Frachter ist dabei. Und richtig dramatisch wird es, als der Seenotkreuzer zum Mann-über-Bord-Manöver herbeieilt.

Wer den Animationsfilm auf großer Leinwand genießen will, kann am 25. Juni, 14.30 Uhr, ins Metro-Kino Kiel gehen.

KN