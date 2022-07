Kinos fehlen immer noch die Besucher: „Aktuelle Situation noch nicht zufriedenstellend“

Corona-Regeln gelten diesen Sommer nicht mehr in den Kinos – dennoch kehren die Zuschauerinnen und Zuschauer bisher nicht in Mengen zurück, wie es vor der Pandemie war. Wie der Kinoverband das verändern will und wie er auf den Herbst blickt, berichtet Vorstandsvorsitzende Christine Berg dem RND.