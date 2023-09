Die KI will auch nur ihre Ruhe: Der Science-Fiction-Film „The Creator“

Ob künstliche Intelligenz nun unser Verderben sein oder doch unseren Planeten in einen Freizeitpark verwandeln wird, ist noch nicht ausgemacht. Die Debatte läuft auf vollen Touren, wie weit uns KI dienlich sein kann oder doch gefährlich werden könnte. Groß ist die Verblüffung darüber, wie rasant die Entwicklung vonstatten geht. Vieles scheint schneller möglich, als wir es uns jemals hätten ausmalen wollen.

Das Kino hat sich schon früh seinen Reim auf das gemacht, was auf uns zukommt. Man denke zum Beispiel an die Allmachtsfantasien der künstlichen Intelligenz namens Skynet in „Terminator“, James Camerons stilprägendem Science-Fiction-Blockbuster aus den Achtzigern. Nun findet Regisseur und Drehbuchautor Gareth Edwards in „The Creator“ einen erfrischend anderen, nachdenklichen Ansatz.

Vom offenbar zu Ende gehenden Hollywoodstreik konnte Edwards – erfahren im Science-Fiction-Fach durch „Rogue One: A Star Wars Story“ (2016) – bei den Dreharbeiten im vorigen Jahr noch nichts wissen, erst recht nicht davon, dass neben Bezahlung und sozialer Absicherung der Umgang mit KI eine zentrale Rolle darin spielen würde. Was, wenn die künstliche Intelligenz künftig die kreativen Leistungen übernimmt, für die momentan noch Menschen bezahlt werden?

Mit dem Kleingedruckten in Arbeitsverträgen hätte sich Edwards sowieso nicht aufgehalten. Er lässt die Kinos im Kriegsgetöse dröhnen: Ein traumatisierter Veteran wird beauftragt, das Überleben der Menschheit zu sichern. Die KI hat getan, was Pessimisten am meisten befürchten: Sie hat ein Eigenleben entwickelt. Vielleicht sogar ein Bewusstsein? Und nun soll Joshua („Tenet“-Star John David Washington) die KI zur Strecke bringen. Doch dann entwickelt sich der Film in eine überraschende Richtung.

Die Welt ist in den Sechzigerjahren dieses Jahrhunderts aufgeteilt in West und Ost, was die KI betrifft – wobei die US-Militärs zumindest in der Theorie freundlicherweise eine Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine in den asiatischen Ländern machen. Im Westen hat man die KI verbannt. Sie wird für einen Atomschlag auf Los Angeles verantwortlich gemacht. Im Osten aber hat man sich mit den Robotern arrangiert. Sie sind dienstbare Helfer und vielleicht sogar mehr als das.

Tief im Feindesland soll Joshua eine neue, angeblich tödliche KI im Wortsinn ausschalten. Anderenfalls werden die USA die entscheidende Schlacht verlieren. Gleichzeitig ist Joshua auf der Suche nach seiner Frau Maya (Gemma Chan). Sie verschwand vor Jahren bei einem misslungenen Undercover-Einsatz. Damals war sie hochschwanger.

Ein Kind als Waffe bringt die Hauptfigur in die Bredouille

Dann passiert Seltsames: Joshua trifft auf eine KI in Gestalt eines Kindes, das Macht über modernste Technologien zu haben scheint, aber genauso für Speiseeis zu begeistern ist. Wird er die sechsjährige Alphie (Madeleine Yuna Voyles) eliminieren, wie sein Befehl lautet?

Geschickt spielt der Regisseur mit Assoziationen an die Historie und konterkariert damit von vornherein die Durchhalteparolen der US-Generäle. Noch zuckende Roboter werden von Bulldozern in Kuhlen zusammengeschoben, wobei unweigerlich Assoziationen an Massengräber im Zweiten Weltkrieg heraufbeschworen werden. Die Bilder von niederprasselnden Bomben auf Bauern in Reisfeldern dürften besonders das amerikanische Publikum an Aufnahmen aus dem Korea- oder Vietnam-Krieg erinnern. Und wenn dann noch Maschinenmönche in orangefarbenen Buddhisten-Gewändern reihenweise von westlichen Invasoren niedergemäht werden, hat Edwards alles dafür getan, damit dem Publikum unwohl bei diesem Feldzug wird.

Die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine wird schwierig. Schon Stanley Kubricks Bordcomputer HAL 9000 wimmerte sehr, als ihm in „2001: Odyssee im Weltraum“ der Strom abgeknapst werden sollte. Hier fragen Roboter flehentlich nach ihren Angehörigen, bevor das entscheidende Kabel durchtrennt wird.

Was unterscheidet Mensch und Maschine?

Am Himmel droht derweil das US-Hauptquartier als eine Art Todesstern, „Star Wars“ lässt grüßen. Die Militärs rasieren Landschaften aus, die sich direkt in einen Urlaubskatalog für Fernostreisen implantieren ließen. Allerdings sind hier schicke Hightech-Dschunken und -Klöster zu besichtigen. Auch visuell hat der „Creator“ einiges zu bieten, was nur auf der großen Leinwand wirklich zu genießen ist.

Dass über gut zwei Stunden ordentlich geballert wird und es immer auch um eine mögliche Familienzusammenführung von Vater, Mutter, Kind geht: geschenkt. Der Regisseur liefert ein sehenswertes Zukunftsmärchen, das mal kein Prequel oder Sequel einer eingeführten Kinomarke ist. Er stellt die Frage danach, was das Menschsein ausmacht, wenn Maschinen sich menschlicher verhalten. Merke: Die KI will auch nur ihren Frieden.

Hollywoods Drehbuchautoren können diese Zukunftsgeschichte als Erfolg verbuchen: Eine KI hätte aus dem Stoff vermutlich Propaganda in eigener Sache gemacht.

„The Creator“, Regie: Gareth Edwards, mit John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, 133 Minuten, FSK 12