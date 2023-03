Sie lieben es, ins Konzert mit klassischer Musik oder Jazz zu gehen? Dann lassen Sie sich von unseren ausgewählten wöchentlichen Tipps inspirieren. Welche Konzerte in Kiel und der Region sind vom 14. bis 21. März 2023 die Highlights.

Virtuoser Schwelger: Fabian Müller spielt und kuratiert das vierte Nordische Kammermusik Festival in Kiel.

Musik-Highlights: Klassik-Konzerte in Kiel und Region bis 21. März 2023

Kiel. Die Landeshauptstadt macht ihrem Titel auch musikalisch Ehre. Zwei kleine, hochwertig besetzte Festivals lassen aufhorchen in dieser Woche. Das auf ganz neue Klänge gepolte Frequenz Festival bietet eine spannende Filmperformance mit Live-Musik in der Pumpe.

Und das vierte Nordische Kammermusik Festival der Musikfreunde lädt den aktuellen „Artist in residence“, den Bonner Pianisten Fabian Müller, dazu ein, mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern über die Ostsee nach Estland zu lauschen, sogar zwei Auftragskompositionen uraufzuführen und ansonsten in berühmten Highlights der Kammermusik zu schwelgen.

Konzert am Mittwoch 15. März 2023: Wie der Wald beim Atmen klingt

Frequenz Festival: 20 Uhr, Pumpe, Haßstr. 22, Kiel. Eine Schwarzweiß-Filmperformance mit Live-Musik, eine Videoarbeit von Wolfgang Lehman, die durch Bára Gisladóttirs Kontrabass-Improvisationen zum Ereignis werden wird: The Breathing Forest (Der atmende Wald) ist eine Meditation über eine imaginäre Landschaft des Videokünstlers Wolfgang Lehmann (Schweden / Deutschland) und der Komponistin und Musikerin Bára Gísladóttir (Dänemark / Island) — Kontrabass und Elektronik. Eintritt: 12 Euro, Schülerinnen und Schüler frei, Studierende 5 Euro, Paare 16 Euro. Tickets an der Abendkasse oder via Frequenz Festival online über Eventim.de.

Konzert am Freitag, 17. März 2023: Mountains und Mendelssohn mit Fabian Müller

Nordisches Kammermusik Festival I: 19 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayck-Straße 31. Werke von Arvo Pärt (Fratres), Johannes Brahms (Klarinettentrio a-Moll op. 114), Alisson Kruusmaa (Elevation. Above the Mountains: Uraufführung der Auftragskomposition für Viola und Klavier) und Felix Mendelssohn Bartholdy (Klaviertrio c-Moll op. 66. Larissa Cidlinsky, Violine, Liisa Randalu, Viola, Anton Spronk, Violoncello, Nemorino Scheliga, Klarinette, und Fabian Müller, Klavier. Karten zu 19 Euro, erm. 8 Euro, Festivalcard 45 Euro.

Konzert am Sonnabend, 18. März 2023: Tubin-Quartett und Schumann-Quintett

Nordisches Kammermusik Festival II: 19 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayck-Straße 31. Werke von Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel), Johann Sebastian Bach (Sonate Nr. 2 a-Moll für Violine solo BWV 1003), Eduard Tubin (Klavierquartett cis-Moll ETW 59) und Robert Schumann (Klavierquintett Es-Dur op. 44). Larissa Cidlinsky, Violine, Benjamin Günst, Violine, Liisa Randalu, Viola, Anton Spronk, Violoncello, Nemorino Scheliga, Klarinette, und Fabian Müller, Klavier. Karten zu 19 Euro, erm. 8 Euro, Festivalcard 45 Euro.

Konzert am Sonntag 19. März 2023: Pärt-Brüder und Mozart-Freuden

Nordisches Kammermusik Festival III: 17 Uhr, Kulturforum in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayck-Straße 31. Werke von Rasmus Puur (Nexus. Uraufführung der Auftragskomposition für Viola und Klavier), Maurice Ravel (Sonate für Violine und Violoncello), Arvo Pärt (Fratres für Streichquartett) und Wolfgang Amadeus Mozart (Kegelstatt-Trio Es-Dur KV 498). Larissa Cidlinsky, Violine, Benjamin Günst, Violine, Liisa Randalu, Viola, Anton Spronk, Violoncello, Nemorino Scheliga, Klarinette, und Fabian Müller, Klavier. Karten zu 19 Euro, erm. 8 Euro, Festivalcard 45 Euro.