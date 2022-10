﻿Ist das Protest – oder kann das weg?

Die „Letzte Generation“ treibt den Klimaaufstand auf die Spitze: mit Hungerstreiks, Straßenblockaden und Breiwürfen auf Gemälde. Das produziert viel Aufmerksamkeit – und viel Ärger. Was nützt Protest, wenn die breite Zustimmung fehlt?

Man würde in diesen Tagen gern einmal in die Marketingabteilung der Firma Pattex reinhorchen. Nicht mal, um zu erfahren, wie viel Sekundenkleber sie aktuell absetzen. Interessant wäre, wie häufig ihre Ratgeberseite „Festgeklebt? Wie Sie Sekundenkleber nicht nur von der Haut entfernen“ im Internet derzeit aufgerufen wird.

Denn das fragen sich Sicherheitskräfte im ganzen Land. Polizistinnen an Autobahnen, Securitys in Bundesministerien, vor allem aber die Aufseher in Kunstmuseen. Orte also, an denen in letzter Zeit häufig Aktivisten der „Letzten Generation“ auftauchen – noch bevor sie ihre Appelle loswerden, holen sie die Klebetuben raus und haften sich an Asphalt, Kunstrahmen oder Wände.