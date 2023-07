„Komet“ ist jetzt längster Nummer-eins-Hit Deutschlands aller Zeiten

Man singt nur mit dem Herzen gut

Für Frank Sinatra war Tony Bennett der einzige Jazzsänger, den er als ebenbürtig ansah. Und selbst als er an Alzheimer erkrankt war, vergaß der Junge aus dem New Yorker Stadtteil Queens dennoch nie eine Textzeile. Die Musikwelt trauert um einen der großen Entertainer Amerikas, der am Freitag im Alter von 96 Jahren starb.