Rekordhit „Komet“ weiter ganz oben in den Charts – zum 21. Mal

Berlin. In den deutschen Single-Charts sind Udo Lindenberg und Apache 207 mit ihrem Lied „Komet“ wieder auf Platz eins gelandet. Wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts am Freitag mitteilte, steht der Song in dieser Woche zum 21. Mal an der Spitze.

Weiter geht es im Ranking der derzeit beliebtesten Singles mit SIRA, Bausa & badchieff und ihrem Song „9 bis 9“ auf Platz zwei. Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian folgen mit „Mädchen auf dem Pferd“ auf der Drei. Unverändert bleibt Yung Yury & Damn Yury mit „Tabu.“ auf Platz vier. Ebenso unverändert belegt der Song „Friesenjung“ von Ski Aggu, Joost & Otto Waalkes wie in der Vorwoche Platz fünf.

In den Albumcharts findet sich in dieser Woche ein Neueinsteiger: „Die Schlagerpiloten“ landen mit „Rio“ auf der Eins. Superstar Travis Scott bleibt unverändert in dieser Woche mit „Utopia“ auf Platz zwei. Auch Roland Kaiser bleibt wie in der Vorwoche mit seinem Album „Perspektiven“ auf der Drei. Apache 207 klettert mit „Gartenstadt“ von Platz fünf auf die Vier. Und Peter Fox schafft es in dieser Woche mit seinem Album „Love Songs“ von Platz neun sogar auf die Fünf.

RND/dpa