SHMF 2023: Kerngesund und kreativ

Schleswig-Holstein. Das SHMF hat in seiner 38. Auflage viele Grenzen gesprengt. Schon, weil es nie früher angefangen und nie später aufgehört hat. Und mit 94 Prozent wohl noch nie eine bessere Auslastung erreichte: Nur 25 der 197 Konzerte waren letztlich nicht ausverkauft.

Das lag vielfach an Daniel Hope, dem Porträtkünstler, der sich satte 50 Termine rund um seinen 50. Geburtstag gelegt hatte: Vielfalt pur in hoher Qualität, sympathisch vermittelt und weitreichende musikalische Kontakte nutzend. Ein echter Glücksfall. Der dann auch noch perfekt zum neu gesetzten Schwerpunkt passte:

Das Motto Musikmetropole London wird sich als programmatische Linie womöglich längst nicht allen Menschen erschlossen haben. Aber es hat den Machern die Möglichkeit eröffnet, das pralle Programm – auch mal über charmant konstruierte Bezüge – bunter denn je zu gestalten. Und untermauert, dass beim SHMF musikalische Qualität ausschlaggebend ist und nicht die Stilrichtung. Auf dieser Basis hat sich solides Vertrauen aufgebaut. So lassen sich breiteste, auch neue Publikumskreise ansprechen – was sich in den Zahlen imposant niederschlägt.

SHMF 2023 legt die Messlatte hoch

Das SHMF ist im Kern frisch und gesund. Nun liegt die Messlatte für 2024 hoch: Denn so ein produktiver Porträtkünstler, das haben auch die Vorgänger gezeigt, ist kaum ein zweites Mal in Sicht. Und so viele multikulturell-diverse Facetten wie die Musikstadt London hat kaum eine andere Metropole zu bieten. Nicht zuletzt dürfte 2023 die neue Freiheit nach Corona zum Publikumserfolg beigetragen haben.

2024 wird man das also schwer toppen können. Aber wir wissen doch: Das Festival ist nicht nur stark in der Improvisation, es ist auch herrlich unberechenbar und dabei stetig kreativ.

