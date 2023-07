Deichkind und mehr Tipps für Konzerte in Hamburg im August 2023

Hamburg. Deichkind kommen zum Konzert auf der Trabrennbahn Bahrenfeld mit ihrem aktuellen Album „Neues vom Dauerzustand“.

Konzert der Woche: Konzert von Deichkind am Sonnabend, 26. August, auf der Trabrennbahn Bahrenfeld

Eigentlich werden Deichkind immer besser. In ihre Songs und ihre Performance hat die Hip-Hop-Electro-Punk-Band derart viele Bedeutungsebenen eingezogen, dass es die helle Freude ist. Allein ein Song wie „In der Natur“, der auf typische Deichkind-Manier Tiefsinn und Nonsens verquickt, bis beides verschwimmt. Diese Nummer und weitere vom aktuellen Album „Neues vom Dauerzustand“ zählen zur Setlist beim Deichkind-Konzert am 26. August ab 20.30 Uhr auf der Trabrennbahn in Hamburg-Bahrenfeld. Aber sicher auch Klassiker wie „Bon Voyage“, „Leider Geil“ oder „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“.

Tickets: ausverkauft!

Freitag, 4. August: Konzert von Glen Hansard beim Stadtpark Open Air

Mehr als zweieinhalb Stunden dauern in aller Regel die mitreißenden Konzerte von Glen Hansard, und das am 4. August ab 18.30 Uhr auf der Bühne im Hamburger Stadtpark dürfte keine Ausnahme bilden. Nicht nur wegen der ausgedehnten Jam-Sessions mit seiner neunköpfigen Liveband sowie kollektivem Gesang mit dem Publikum. Die Songs von Hansard, der seine Karriere als Straßenmusiker in Dublin startete, speisen sich aus Folk, Rock, Soul und Jazz.

Tickets: 58,15 Euro, auch im KN-Ticketshop

Mittwoch, 9. August: Konzert von Billy Strings in der Großen Freiheit 36

Einen Grammy hat Billy Strings, Jahrgang 1992, bereits im Regal stehen. 2021 gewann ihn der US-Musiker für das beste Bluegrass-Album mit dem Titel „Home“. Sein Debütalbum von 2019. Mittlerweile hat der Sänger und Gitarrist zwei weitere veröffentlicht. William Apostol, wie Billy Strings bürgerlich heißt, stammt aus einer Musiker-Familie und trat bereits als Sechsjähriger öffentlich mit seinem Stiefvater Terry Barber auf, der ihm das Spiel auf der Gitarre beibrachte und den traditionellen Bluegrass schmackhaft machte. Am 9. August gastiert Billy Strings ab 20 Uhr in der Großen Freiheit 36.

Tickets: 39,75 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Donnerstag, 10. August: Konzert von Burning Spear & The Burning Band in der Fabrik

Einer der prägendsten Reggae-Musiker kommt am 10. August um 21 Uhr in die Fabrik, eine von drei Deutschland-Stationen seiner Tour. Winston Rodney alias Burning Spear genießt in der Roots-Reggae-Szene wahren Heldenstatus und wird verehrt als Pionier, Prediger und Rasta-Lehrer. Zehn Jahre lang hat der 78-jährige zweifache Grammy-Gewinner keine Live-Konzerte mehr gegeben. Seit seinem Debütalbum „Burning Spear“ (1973) brachte Rodney Dutzende von Alben raus, kann also mit seiner Burning Spear Band live aus einem gewaltigen Repertoire schöpfen.

Tickets: 44,70 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Sonntag, 13. August: Konzert von Acid King im Knust

Stoner Doom steht am 13. August ab 20 Uhr im Knust auf dem Programm. Acid King, 1993 gegründet, kommen aus San Francisco und haben bislang vier Alben rausgebracht. Treibende Kraft von Acid King ist Lori S., Sängerin und Gitarristin der Band. Die markanten, rauchigen Riffs und der psychedelische Groove, über den sich ihre hypnotische Stimme legt, sind das Markenzeichen des Trios.

Tickets: 26,20 Euro (Tix for Gigs)

Mittwoch, 16. August: Konzert von The Sun Ra Arkestra auf Kampnagel

Diese intergalaktische Big Band spielt bereits seit 1956 den Jazz der Zukunft. Als sich der Musiker Sun Ra 1993 vom Planeten Erde verabschiedete und nach Hause zum Saturn reiste, übernahm sein langjähriger Weggefährte Marshall Allen die Leitung des Sun Ra Arkestra. Der ist am 25. Mai stolze 99 Jahre alt geworden und steht noch immer mit dem Arkestra auf der Bühne – wie jetzt am 16. August ab 2o Uhr auf Kampnagel. Sun Ras afrofuturistische Version einer besseren Schwarzen Zukunft (mit dem Weltall als grenzenlosem Freiheitsraum) entfaltet in den Konzert-Ritualen des mehrere Generationen übergreifenden Arkestra immer noch eine kosmische Kraft.

Tickets: 40,90 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Freitag, 18. August: Konzert von Feine Sahne Fischfilet + Anti-Flag beim Open Air am Großmarkt

„Komm mit auf’s Boot“ fordern Feine Sahne Fischfilet für ihre Konzerttour ihre Fans auf, auf der die Punkrock-Band am 18. August beim Open Air auf dem Hamburger Großmarkt auftritt. Das Konzert beginnt bereits um 18.30 Uhr mit dem prominenten Support-Act Anti Flag – „Lies They Tell Our Children“. Das jüngste Album der US-Punkband, kam im Januar auf Platz 6 der deutschen Charts. „Alles glänzt“ heißt das aktuelle Album von Feine Sahne Fischfilet, die sich als explizit politisch motiviert definieren – jüngst gab die Band ein Konzert im thüringischen Sonneberg, wo zuvor ein AfD-Mitglied zum Landrat gewählt worden war.

Tickets: 57,50 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Sonnabend, 19. August: Konzert von Tocotronic beim Stadtpark Open Air

Einst in der ersten Bankreihe der Hamburger Schule, haben sich Tocotronic zu einer der bekanntesten deutschen Rockbands entwickelt. „Nie wieder Krieg“ heißt das aktuelle Album des Quartetts, das im Januar vergangenen Jahres rauskam. Auch in den neuen Liedern vermischt die Band nach bewährtem Muster Ernsthaftigkeit und bildhaften Wortwitz, ziehen ihre traditionellen doppelten Böden ein und reihen Mehrdeutigkeiten. Am 19. August machen sie das ab 19 Uhr auf der Bühne im Stadtpark.

Tickets: 62,25 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Mittwoch, 23. August: Konzert von Mulatu Astatke & Band in der Elbphilharmonie

Mulatu Astatke ist eine lebende Musiklegende, gilt als „Vater des Ethiojazz“. In der vibrierenden Musik-Szene Addis Abbebas Ende der 60er vermengte der äthiopische Musiker afro- und lateinamerikanische Stilrichtungen mit Elementen traditioneller äthiopischer Musik zu einem vollkommen eigenständigen Genre. Seine Tracks tauchten im Soundtrack von Jim Jarmuschs Film „Broken Flowers“ ebenso auf wie gesampelt in Songs von Kanye West oder Nas. Am 23. Juli gibt Astatke mit seiner Band ab 20 Uhr ein Konzert im großen Saal der Elbphilharmonie.

Tickets: ab 62,25 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Freitag, 25. August: Konzert von AnnenMayKantereit auf der Trabrennbahn Bahrenfeld

Alle vier Alben von AnnenMayKantereit landeten in den Top 5 der deutschen Album-Charts. Auch das jüngste mit dem lakonischen Titel „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ (2023). Kennengelernt haben sich die drei Gründungsmitglieder, aus deren Nachnamen sich der Bandname zusammensetzt, als Schüler am Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz. Anfangs waren sie noch zu dritt als Straßenmusiker in Köln unterwegs, die Position am Bass wechselte, heute spielt ihn Sophie Chassée. Am 25. August stehen sie ab 19 Uhr auf der Bühne auf der Trabrennbahn Bahrenfeld.

Tickets: 59,95 Euro (auch im KN-Ticketshop)

Donnerstag, 31. August: Konzert von Cro auf der Trabrennbahn Bahrenfeld

Die Maske bleibt auf bei Cro. Allerdings hat sie Carlo Waibel für sein Vorjahresalbum „11:11“ gegen eine futuristischere Variante eingetauscht. „11:11“ ist ein Album über die Liebe und was sie mit einem macht. 2022 zog der Rap-Star bei seinen Live-Shows mehr als 140. 000 Fans an. Mit dem Konzert am 31. August ab 19 Uhr auf der Trabrennbahn Bahrenfeld dürften es definitiv noch ein paar Tausend mehr werden.

Tickets: zurzeit nicht verfügbar

