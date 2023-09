﻿Alles nur geklaut? Der endlose Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses P.

Der Ähnlichkeit springt einem auch heute, 26 Jahre nach Veröffentlichung des Musikstücks, nicht gleich ins Ohr. In Moses Pelhams Produktion des Hip-Hop-Tracks „Nur mir“ erklingt als Tanzgrundierung wieder und wieder ein klirrender Rhythmus. „Nur mir“ ist ein Beziehungssong, die Liebe darin ist kalt, der Rhythmus auch. Pelham hat ihn für seine Künstlerin Sabrina Setlur wegen ebendieser Kälte von Kraftwerks „Metall auf Metall“ gezogen – einem Elektrotrack von deren Album „Trans Europa Express“ (1977), der nach Zugrädern auf Schienen klingt, der musikalischen Entsprechung einer Eisenbahnfahrt: „tschi-tschi tschacka bumm cha“, oder so.

Gleichmut der Maschinen gegen den Zorn einer unverstandenen Frau. Instrumentalstück gegen Song. Im Herbst 1997 stieg Sabrina Setlur mit „Nur mir“ bis auf Platz 27 der deutschen Charts. 1999 gelangten Kraftwerk zu der Auffassung, der Schnipsel gehöre nur ihnen. Und reichten Klage ein.

Moses Pelham nutzte den Kraftwerk-Moment, ohne zu fragen

Pelham, der mit seinem Rödelheim Hartreim Projekt einer der frühen Eckpfeiler des deutschsprachigen Hip-Hops gewesen war, hatte das Zwei-Sekunden-Fragment damals benutzt, ohne bei Kraftwerk vorher um Erlaubnis anzufragen. Fortan ging es vor verschiedenen Gerichten um „Urheberrechtsverletzung gegen Kunstfreiheit“.

Dieser Rechtsstreit zieht sich also seit 24 Jahren durch alle Instanzen und ist vom Ausgang her in Zeiten drastisch sinkender Einnahmen für Popmusiker nicht unwesentlich. Am Donnerstag (14. September) nun will der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die Entscheidung seiner Verhandlung vom 1. Juni bekannt geben. Wobei der zuständige Senat schon damals eine mögliche neuerliche Übersendung der Sache an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg erwogen hatte.

Der Komponist und Produzent Moses Pelham im Januar 2020 bei einer Verhandlung am Bundesgerichtshof. © Quelle: picture alliance/dpa

Die letzten Entscheidungen dieser unendlichen Geschichte: Der EuGH hatte sich in seinem Urteil vom 29. Juli 2019 sowohl für Urheberrechte (Sampling ohne Einwilligung kann gegen sie verstoßen) als auch für die Kunstform des Samplings ausgesprochen (Kunstfreiheit sei höher zu bewerten, wenn das Sample „beim Hören nicht wiedererkennbar“ sei). Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hatte am 28. April 2022 geurteilt, dass zum Zeitpunkt des Samplings durch Pelham 1997 nach deutschem Recht keine Verletzung von Rechten Kraftwerks vorgelegen habe.

„Konkret entschieden wurde aber auch, dass für den Zeitraum vom 22. Dezember 2002 bis zum 7. Juni 2021 Vernichtungs- und Schadensersatzansprüche der Gruppe Kraftwerk bestehen“, sagt David Geßner, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht der Geßner Legal Medienkanzlei in Berlin. „Nun bleibt die Frage offen, ob mit der Gesetzesänderung in 2021 sich für Pelham eine Zulässigkeit zumindest für den Zeitraum ab der Änderung ergibt.“ Dazu fehle noch die gerichtliche Endentscheidung.

Die Frage, die es zu klären gilt: Ist Pelhams Produktion ein Pastiche?

Seit 7. Juni 2021 ist eine Änderung des Urhebergesetzes in Kraft, durch die EU-Recht umgesetzt wurde. Zulässig ist seither die Nutzung fremder Werke „zum Zweck von Karikatur, Parodie und Pastiche“. Sind die ersten beiden Gattungen für den bierernsten Pelham/Setlur-Song eindeutig unzutreffend, ist „Pastiche“ laut Geßner „ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff“. Im Duden wird damit recht allgemein die „Nachahmung des Stiles und der Ideen eines Autors“ bezeichnet.

Ob nun ein Sample in einem Song urheberrechtlich darunterfällt, muss wohl der EuGH entscheiden, weil in den diversen Sprachversionen der EU-Urheberrichtlinie verschiedene Begriffe verwendet werden. „Mit Änderung des Urheberrechts wurde dieser Begriff neu eingeführt“, erläutert Geßner und erwähnt dessen Herkunft aus der Kunst- und Literaturgeschichte. „Konkretisierungen dazu gibt es von der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht, insbesondere bezüglich des Umfangs und der Voraussetzungen im Einzelfall.“

Hip-Hop-Kultur: Samples wurden gemacht, ohne groß zu fragen

Klar ist auch: Samples sind markante Kennzeichen der Popmusikgattung Hip-Hop seit den Turntable-Zeiten der Siebzigerjahre, als DJs wie Afrika Bambaataa und Grandmaster Flash in den USA Schnipsel bereits existierender Musik in ihre neuen Stücke einbauten. Als aus der Straßenmusik in den Achtzigerjahren Studiomusik wurde, war das Sample längst fester Teil der Hip-Hop-Kultur. Jeder verwendete diese Zitate, die aus der Geschichte der Popmusik stammten. König der Gesampelten ist mit über 8000 Beispielen James Brown, der meistgesampelte Song vermutlich das mehr als 6000 Mal verwendete „Amen, Brother“ der Soulband The Winstons.

„Im Bereich des Samplings geht es gerade darum, sich mit alten und bekannten Musiksequenzen auseinanderzusetzen und sie in einen neuen aktuellen musikalischen Zusammenhang zu stellen“, weiß Geßner. „Ein beliebtes Stilmittel zur Erinnerung an frühere Künstler und als Lobeshymne auf Vorbilder.“

Problem: Es kommt Rappern auf die Wiedererkennbarkeit des Samples an

In diesem Tributwillen liegt ein Problem. Der EuGH hat entschieden, dass das Sampling kurzer Musiksequenzen zulässig ist. Aber jedem Tonträgerhersteller steht weiterhin ein ausschließliches Nutzungsrecht zu, weshalb es grundsätzlich eine Erlaubnis des Rechteinhabers braucht. Eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn das kopierte Fragment in geänderter und beim Hören in nicht wiedererkennbarer Form eingefügt wird.

Da es im Hip-Hop aber gerade zur Kultur gehört, sich offen mit anderer Kunst auseinanderzusetzen, und da eine Wiedererkennung geradezu gewünscht ist, ist dies ein wenig erfreuliches Urteil für die Hip-Hop-Kultur. David Geßner, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

„Diese Ausnahme gebietet die Kunstfreiheit“, so Musikrechtsexperte Geßner. „Da es im Hip-Hop aber gerade zur Kultur gehört, sich offen mit anderer Kunst auseinanderzusetzen, und da eine Wiedererkennung geradezu gewünscht ist, ist dies ein wenig erfreuliches Urteil für die Hip-Hop-Kultur.“

Um die hohen Kosten zu umgehen, wurde die Interpolation erfunden

In den USA änderte sich mit einem Urteil gegen die Plattenfirma Warner Music Group schon im Dezember 1991 der Sound des Hip-Hop weg vom Sample-Puzzle. Warners 2021 verstorbener Rapclown Biz Markie hatte im Sommer des Jahres 1991 auf seinem Album „I Need a Haircut“ unerlaubt ein Sample von Gilbert O’Sullivans Popsong „Alone Again“ (1972) benutzt. Der United States District Court for the Southern District of New York befand zugunsten des Musikverlags, dies sei eine Verletzung des US-Urheberrechts, das Album wurde aus den Plattenläden zurückgeholt. Ab jetzt wurden Samples in den USA lizenziert, Sampling wurde teuer.

Und die Interpolation kam auf, die teure Neueinspielung eines Samples durch Sessionmusiker, damit man sich rechtlich nur noch mit den Komponisten auseinandersetzen musste. Wenigstens Originalinterpret und Plattenfirma mussten bei einer Interpolation nicht mehr gefragt werden. Es ließe sich darüber nachdenken, Interpolationen per künstlicher Intelligenz (KI) herzustellen, um die Kosten stärker zu senken.

Sieht Geßner nun mit dem bereits zunehmenden Einsatz von KI in der Musikproduktion die nächste Gefahr für das Urheberrecht heraufdämmern? Ist die deutsche Rechtsprechung gewappnet, wenn plötzlich ganze KI-Musikalben im Grönemeyer- oder Helene-Fischer-Stil erscheinen sollten, ohne dass die betreffenden Künstler beteiligt wären? Gerade im Urheberrecht seien lange Prüfungen notwendig, „um sicher zu entscheiden, ob Schöpfungen urheberrechtlich geschützt sind und ob es sich andererseits um eine zulässige Verwendung handelt“, sagt der Berliner Fachanwalt.

Künstliche Intelligenz kann auch für mehr Rechtssicherheit sorgen

Zunächst werde sich eine Rechtsprechung herausbilden müssen, um KI-generierte Musik rechtlich zuverlässiger beurteilen zu können. Mit Sicherheit aber werde das Urheberrechtsgesetz nachziehen und entsprechende Änderungen erfahren. Auch dahingehend, so ist sich Geßner sicher, „Leistungen künstlicher Intelligenzen urheberrechtlich zu schützen“.

In einer Überflutung des Marktes mit KI-generierten Songs sieht der Berliner Fachanwalt heute zwar „eine zumindest abstrakte Gefahr für Künstler und ihre originalen Werke“, zugleich aber biete KI auch „die Chance, eine neue Art von Musik zu kreieren“. Und dann verweist er auf einen Einsatz von KI zur Unterstützung von Recht und Gesetz: „Genauso wie künstliche Intelligenzen zur Herstellung von Musikstücken verwendet werden können, können Systeme künstlicher Intelligenz zur Identifizierung urheberrechtsverletzender Stücke verwendet werden und somit für mehr Rechtssicherheit sorgen.“

Kraftwerk: einziges Deutschland-Konzert in der BGH-Stadt Karlsruhe

Kraftwerk, die Sample-Geschädigten, hatten das Thema KI schon vor 45 Jahren auf ihr Album „Die Mensch-Maschine“ gepackt. In „Wir sind die Roboter“ lädt sich der Roboter selbst die Batterien auf, hat ein Wir-Gefühl und einen Willen – und damit ein Bewusstsein. Dass die Elektropioniere ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr im August ausgerechnet in der BGH-Stadt Karlsruhe gaben, ist allerdings nicht etwa als Beeinflussung des Gerichts gedacht, sondern Ausdruck der künstlerischen Verbundenheit von Bandgründer Ralf Hütter mit dem Anfang März verstorbenen Peter Weibel, Vorstand des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien. Das Stück „Metall auf Metall“ war auf dem Schlossplatz auch zu hören, als Mittelteil eines „Trans Europa Express“-Medleys.

Sabrina Setlurs bislang letztes Konzert fand 2004 statt, ihr bislang letztes Album ist 16 Jahre her.