Autowrack aus Kriegsgebiet in der Ukraine steht jetzt im Berliner Mauermuseum

Im Mauermuseum am Checkpoint Charlie in Berlin können Besucherinnen und Besucher ein beschossenes Auto aus dem ukrainischen Butscha besichtigen. Der Museumsdirektorin war das Ausstellen des Fahrzeugs ein persönliches Anliegen.

Ein silberner Peugeot mit zerschmetterten Scheiben und zahlreichen Einschusslöchern aus dem ukrainischen Kriegsgebiet ist im Berliner Mauermuseum ausgestellt, wie die „Berliner Zeitung“ berichtet. Das Auto steht in einem von drei Räumen, die Gegenstände aus dem russischen Angriffskrieg und der Maidan-Revolution der Jahre 2013 und 2014 zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Museumsdirektorin Alexandra Hildebrandt stammt selbst aus der Ukraine und hat noch Verwandte dort. „Ich habe unsere Freunde darum gebeten, so ein Auto zu finden, denn das ist so ein anschauliches Beispiel, damit die Menschen hier verstehen, was da in Wirklichkeit los ist“, sagt sie gegenüber der „Berliner Zeitung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Butscha: Russische Soldaten beschießen Autos von Zivilisten

Die Besitzerin des Wagens heißt Anna Mischanskaja. Mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrer Großmutter floh sie aus dem Vorort Butscha nach Kiew. Die Kleinstadt Butscha wurde zum Symbol des Krieges, als russische Streitkräfte dort einfielen und Hunderte Zivilisten töteten.

Dem konnten Anna Mischanskaja und ihre Familie entgehen. Am 10. März entschieden sie, die Stadt zu verlassen. Da ihr Peugeot aber nicht vollgetankt war, nahm sie der Nachbar mit. Mischanskaja schaffte es mit ihrer Familie sicher nach Kiew. Andere hatten weniger Glück, darunter drei Frauen und ein 14-jähriges Mädchen, die in einem Transporter saßen, der später im Sommer völlig ausgebrannt auf dem Kudamm ausgestellt wurde.

RND/lh