﻿Kunstfreiheit als Vorwand? Das System Rammstein

Alles beginnt mit einem lauten Knall. Schon nach den ersten drei Liedern hat sich dichter Rauch über das Olympiastadion in München gelegt. Feuerbälle schießen in die Höhe, Laser flackern auf. Es scheppert, es donnert – und auf der Bühne steht ein schwarz bemalter Mann mit Irokesenfrisur und brüllt im Bariton: „Rammstein!“

Es ist das erste Rammstein-Konzert in Deutschland, seit die Vorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann bekannt wurden. Seit dem Tourstart Ende Mai hatten mehrere Frauen unter anderem in der „Süddeutschen Zeitung“, der „Welt“, in NDR und WDR dem Sänger Machtmissbrauch und teilweise auch sexualisierte Gewalt vorgeworfen. Die Band dementierte in zwei kurzen Statements, seither herrscht Schweigen. Das Konzert in München findet trotzdem statt – ohne die Vorwürfe zu thematisieren. Vermutlich ist das der Grund, warum alles, was auf der Bühne passiert, noch verstörender wirkt als sonst.

Der 60-jährige Lindemann wankt mit breitem Schritt über die Bühne, leicht nach vorne gebeugt, in üblich grotesker Kostümierung. Er schießt mit einem Flammenwerfer um sich, grölt, hämmert die Faust in die Luft. In den Texten geht es oft um Gewalt gegen Frauen oder Sexualisierung von Frauen – oder beides gleichzeitig. („Du riechst so gut, gleich hab ich dich [...] Hör auf zu schreien und wehre dich nicht“.)

Es ist ein Auftritt zwischen Idiotie und Wahnsinn. Zwischen Lächerlichkeit und Pathos. Und 60.000 Fans tun so, als ob alles normal wäre. „Wir sind nur wegen der Musik hier“, ist ein häufiger Satz, der in Gesprächen mit Konzertbesucherinnen und -besuchern am Mittwoch fällt.

Dabei ging es bei Rammstein nie nur um die Musik. Im Gegenteil: Der musikalische Aspekt war oft zweitrangig. Es ging um die Themen Macht, Gewalt, Sex, Vergewaltigungsfantasien und das Spiel mit der Kunstfreiheit. Als Konzept mag das funktionieren – tat es im Fall von Rammstein auch lange. Man betonte stets, man müsse das lyrische Ich, die Kunstfigur, von der privaten Person Lindemann und der Band Rammstein trennen. Doch schon früh kamen Zweifel auf, ob hinter dem Deckmantel der Selbstironie und Provokation nicht doch ein Funken wahre Seele verborgen liegt. Dieser Zweifel könnte sich, glaubt man den Vorwürfen der letzten Tage, zumindest teilweise bestätigen.

Rammstein war schon immer kontrovers. Mit der Provokation wurden sie berühmt. Leadgitarrist Richard Kruspe bezeichnete es 1997, also drei Jahre nach der Gründung der Band, in einem Interview als „Schicksal, dass wir alle damals das gleiche Leid hatten. Dass jeder Stress in seiner Beziehung hatte.“ Und Bassist Oliver Riedel sagte: „Die Tatsache, dass uns die Frauen weggelaufen sind, hat schon was damit zu tun, dass wir ein bisschen diese Rammstein-Energie mitgekriegt haben.“ Aber meinen sie das deswegen ernst mit dem Frauenhass in ihren Liedern? Eher nicht. Zumindest war das bisher die gängige Lesart im Kulturbetrieb.

Das Gesamtkunstwerk bröckelt

Doch nun, da das Gesamtkunstwerk Rammstein anfängt zu bröckeln, klammern sich viele Fans an das Musikalische, nehmen die Musik als Rechtfertigung für ihre Loyalität zur Band. Das zumindest ist der Eindruck nach dem ersten von insgesamt vier Konzerten in München. „Wir sind nur wegen der Musik hier“, sagt auch die nächste Gruppe vorm Olympiastadion. Alles andere? Egal. Die Vorwürfe? Nicht bewiesen.

Aus der Sicht eines Fans ist diese Reaktion verständlich. Es ist sogar die Definition eines Fans, in schwierigen Situationen zu seinen Stars zu halten Doch unter die Verteidigung mischt sich eine vergiftete Umkehr von Täter und Opfer. Der 35-jährige Daniel sagt, es gebe bei den Vorwürfen gegen Lindemann generell „viel Gerede“. „Viele versuchen ja auch einfach nur, mehr Follower zu bekommen“, behauptet er und blendet dabei aus, dass sich nur zwei Frauen nicht anonym äußerten.

Wir wären stolz gewesen, mit Till Lindemann mitgehen zu dürfen. Christina und Silvia, Rammstein-Fans

Christina und Silvia, beide Mitte 40, glauben, man müsse doch wissen, was passiert, wenn man sich auf ein Treffen mit Till Lindemann einlässt – was wirkt, als müsste man auf Aftershowpartys generell mit Sexpartys und womöglich sexualisierter Gewalt rechnen. Heute seien Frauen einfach sensibler, was das Thema angeht. Damals hätte es keine Debatte darüber gegeben. „Groupies gab es schon immer“, sagen sie in Anspielung auf Frauen, die bewusst mit Stars schlafen wollen. „Wir wären stolz gewesen, mit Till Lindemann mitgehen zu dürfen.“ Kritische Stimmen, die die Anschuldigungen ernst nehmen und mindestens moralisch verwerflich finden, hört man im Stadion selten.

Dass Lindemann und sein Umfeld junge Frauen systematisch in Situationen gebracht haben sollen, die diese als beängstigend wahrgenommen haben und in denen zum Teil sexuelle Handlungen von ihnen erwartet worden sein sollen, wollen die meisten hier nicht glauben. Es ist die typische Strategie des „victim blamings“. Opfer werden unglaubwürdig gemacht, indem sie selbst beschuldigt werden. Sollte sich der Vorwurf später bewahrheiten, wird ihnen eine Mitschuld gegeben.

Verherrlichung des Groupie-Kults

Hinzu kommt im Fall der Vorwürfe gegen Rammstein die Verherrlichung des Groupie-Kults, der besonders in den 1960er-Jahren Hochkonjunktur hatte. Frauen, oft junge Frauen, Fangirls, die es darauf anlegen, mit Stars zu schlafen. Die Gefahr dabei: Diese Situationen gehen potenziell mit einem ungleichen Machtverhältnis einher. Die Grundregeln sexueller Einvernehmlichkeit drohen sich aufzulösen, wenn es um das Verhältnis zwischen Star und Fan geht. Es ist der Kern der #MeToo-Bewegung. In weiten Teilen der Musikbranche scheint das wohl noch nicht angekommen zu sein. Mögliche sexuelle Übergriffe werden mit „Sex, Drugs and Rock and Roll“ gerechtfertigt.

Im Fall Lindemann gab es offenbar seit Jahren ein System. Eine Rolle dabei spielt die Russin Alena Makeeva. 2013 lernten sich Lindemann und Rammstein-Fan Makeeva im russischen Samara kennen, sie hatte sich beworben, mit auf die Bühne zu kommen. Seit November 2018 sucht Makeeva aktiv in sozialen Medien nach „Mädchen“ und „Mädels“, die Lindemann und später auch Rammstein treffen wollten, sie lockt mit privaten Partys nach den Konzerten. Inwiefern Lindemann und Rammstein davon wussten, haben weder Band noch die Anwälte Lindemanns beantwortet. Zahlreiche Fotos in sozialen Medien mit Danksagungen an Makeeva belegen aber, dass sie den Zugang tatsächlich vermittelt hat.

Die jungen Frauen, die nun in deutschen Medien, teilweise schon seit sieben Jahren anonym in sozialen Medien, Vorwürfe erheben, berichten Ähnliches: Sie seien von Makeeva, selten von anderen Personen aus dem Umfeld Lindemanns, angesprochen worden oder hätten sich aktiv bei Makeeva gemeldet. Versprochen seien häufig die Konzerte in Row Zero zu sehen sowie Aftershowpartys mit Rammstein gewesen. Seit der Rammstein-Stadiontour 2019 allerdings gab es, so bestätigt ein Vertrauter der Band dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), eine zweite Aftershowparty, in einem kleineren Nebenraum der Hauptparty. Dort hätte nur Lindemann mit ausgewählten Personen gefeiert, zu denen Crewmitglieder und viele junge Frauen gehörten.

Junge Frauen berichten davon, schon vor Konzerten bei Pre-Partys auf Lindemann getroffen und von ihm Alkohol ausgeschenkt bekommen zu haben. Sie befürchteten, Drogen oder K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Manche schreiben dies anonym in Nachrichten auf Social Media, andere erzählten es unter eidesstaatlicher Versicherung „SZ“, NDR, WDR und „Welt“. Lindemann ließ dies über seine Anwälte dementieren. Ein Vertrauter der Band streitet Drogenkonsum vehement ab – wenngleich Bandmitglied Christian „Flake“ Lorenz in seiner Autobiografie durchaus von Partys mit Drogen erzählt.

Mehrere junge Frauen berichten anonym, dass es während der Konzerte in einem kleinen Raum direkt unter der Bühne zu sexuellen Handlungen zwischen ihnen und Lindemann kam. Shelby Lynn, ein irischer Rammstein-Fan, hatte die Anschuldigungen zuerst erhoben und berichtet, sich beim diesjährigen Tourneeauftakt in Vilnius trotz mehrfacher Versicherung der Crew, dass es sich nicht um Sex handle, in dem Raum wiedergefunden zu haben, um dort Sex mit Lindemann zu haben. Das habe sie abgelehnt, der Sänger sei wütend geworden, aber nicht übergriffig.

Besagter Raum gehört zum Bühnenaufbau. Er ist fürs Umziehen während des Konzerts gedacht, da die eigentliche Garderobe zu weit entfernt ist. In einem Fall machte Lindemann sexuelle Handlungen dort sogar selbst öffentlich: Auf seiner Solotour ließ er ein Video auf der Leinwand einspielen, das ihn mit zwei jungen Fans beim Oralverkehr zeigt. Lindemann wollte sich zu den Geschehnissen in diesem Raum gegenüber dem RND nicht äußern.

Inwiefern es ein gezieltes Rekrutieren von jungen Frauen gab und was sich auf den Sexpartys, deren Existenz ein Vertrauter dem RND bereits bestätigte, abspielte, soll nun von einer Anwaltskanzlei, die vom Management beauftragt wurde, aufgearbeitet werden. Ergebnisse werden in diesen Tagen erwartet. Aus dem Umfeld der Band heißt es bisher lediglich, dass Makeeva keine offizielle Rolle gehabt hätte und nicht von der Band bezahlt werde. Ob sie Entlohnung in welcher Form auch immer bekam, ließen Lindemann und Makeeva unbeantwortet. Der Zugang zum Backstagebereich wurde ihr, heißt es aus dem Bandumfeld, versagt. In München, wo Rammstein am Sonntag, 11. Juni, das letzte der vier Konzerte spielt, hält sie sich wohl noch auf.

Verloren in der Kunstfigur

Lindemann hat sich verloren in seiner Kunstfigur, die, so drängt sich nun der Verdacht auf, schon immer Teil seiner Künstlerpersönlichkeit war und die im Grad der Verschmelzung nun zum Vorschein kommt.

Das begann spätestens 2020 mit der Veröffentlichung des hoch umstrittenen Gedichtbandes „100 Gedichte“. In einem der Verse geht es um Vergewaltigungsphantasien unter dem Einsatz von K.-o.-Tropfen. Kritiker forderten den Verkaufstopp des Buches. Andere argumentierten, es gehe Lindemann lediglich um die kalkulierte Provokation. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch, der den Band herausbrachte, verteidigte das Gedicht. Rechtfertigte es mit der Trennung zwischen dem lyrischen Ich und dem Autor – ein hohes Gut der Kunstfreiheit. Das mag im Kern richtig sein.

Im gleichen Jahr veröffentlichte Lindemann zu dem Song „Till The End“ einen Pornofilm. In dem Video hat Lindemann mit mehreren Frauen Sex. Die Szenen sind explizit und verstörend. Es ist ein brutaler Hardcoreporno, in dem Lindemann Frauen würgt und schlägt. In einer Szene steckt Lindemann seinen Penis durch ein Loch in seinem aufgeschlagenen Gedichtband und lässt sich von einer Frau oral befriedigen, während sie ihm sein eigenes Gedicht vorliest. Laut Recherchen von „Welt am Sonntag“ handelt es sich bei den mitwirkenden Frauen nicht um professionelle Pornodarstellerinnen, sondern um Mädchen aus der Row Zero, gecastet von Makeeva.

Das Video zeigt, wie Lindemann die Trennung zwischen Künstler und lyrischem Ich längst verworfen hat, die Linien des sag- und machbaren innerhalb der Kunst überschritten hat. So sah das offenbar auch Kiepenheuer & Witsch und beendete letzte Woche Freitag die Zusammenarbeit mit Lindemann. Wohlgemerkt drei Jahre, nachdem das Video veröffentlicht wurde. Man habe erst jetzt Kenntnis von dem Video erlangt, behauptet Verlagschefin Kerstin Gleba in einem via Instagram verbreiteten Statement. In der Begründung heißt es, dass Lindemann „die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem lyrischem Ich und dem Autor/Künstler“ mit dem Pornofilm verhöhnt habe.

Die Vorwürfe zu Lindemann und Rammstein werfen Fragen auf, jenseits der strafrechtlichen Relevanz. Ein Vertrauter sagte dem RND, Lindemann sei seiner Verantwortung als älterer, erfahrener Mann definitiv nicht gerecht geworden. Und letztlich stellt der Fall auch ein uraltes Prinzip der Rockmusik infrage. Und das lautet: The show must go on.