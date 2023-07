Lady Gaga und Tony Bennett: eine legendäre Freundschaft

Sie trennten 60 Jahre und Musikgenerationen, und doch waren sie innig verbunden: Tony Bennett und Lady Gaga. Eine der letzten großen Jazzlegenden und die knallige Popdiva, die zu den erfolgreichsten und vielseitigsten Sängerinnen unserer Zeit gehört, verband eine legendäre Freundschaft. Am Freitag ist Tony Bennett im Alter von 96 Jahren gestorben.

International bekannt wurde Bennett mit Titeln wie „I Left My Heart In San Francisco“, Frank Sinatra nannte ihn den einzigen Jazzsänger, den er als ebenbürtig ansah. Er veröffentlichte mehr als 70 Alben, erhielt 19 Grammys. Im Herbst seiner Karriere gelang ihm dann ein über­raschendes Comeback. Dank Lady Gaga, die mit Popliedern wie „Poker Face“ und „Born This Way“ bekannt wurde und bislang mehr als 150 Millionen Tonträger verkaufte. Gemein­sam veröffentlichten sie zwei Studioalben und gingen zusammen auf Tour.

Ihre Wege kreuzten sich erstmals 2011, Bennett bat die junge Sängerin um ein Duett. 2013 performten beide auf der Gala zur zweiten Vereidigung von US‑Präsident Barack Obama, 2014 entstand dann das gemeinsame Album „Cheek to Cheek“, das in den USA die Nummer eins der Charts erreichte und einen Grammy gewann. Bennett brach damit auch seinen eigenen Rekord als der am ältesten lebende Künstler mit einem Album auf Platz eins der Billboard‑200-Charts. 2021 folgte das zweite Album „Love for Sale“. Es sollte Bennetts letzte Platte sein.

Wenige Jahre zuvor war bei dem Entertainer Alzheimer diagnostiziert worden. Und so stand er im Sommer 2021 ein letztes Mal auf der Bühne, gemeinsam mit Lady Gaga, „One Last Time“ hieß die Show. Nachdem sie ihr erstes gemeinsames Lied „The Lady Is a Tramp“ gesungen hatte, begleitete die Popdiva ihren damals 95‑jährigen Mentor von der Bühne.

„Die Frau zu sein, die ihn von der Bühne führen durfte, das war alles, was ich wollte“, sagte sie später in einem Interview mit „60 Minutes“.

