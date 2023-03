﻿Launig: Nick Hornbys Beziehungsarbeiter auf der Komödianten-Bühne Kiel

Zuerst waren es eine TV-Serie und ein Roman in England – Nick Hornbys „State of the Union“. Ein Stück über die langjährigen Beziehungen und die Frage, ob und wie es sich lohnt, sie zu erhalten. Für den launigen Schlagabtausch gab es im Kieler Theater Die Komödianten viel Premierenapplaus.

Kiel. Daran glauben wollen sie schon noch. Dass es einen Neuanfang für sie gibt nach 15 Ehejahren. Trotz des Seitensprungs von Louise, trotz der Frust-Attitüde von Tom. „Wir sind verheiratet und haben zwei Kinder“, sagt sie herausfordernd – und da klingt eine Gewissheit mit, dass dies etwas zu bedeuten hat, was den Einsatz lohnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass hier zwei zusammensitzen, die sich immer noch etwas zu sagen haben, das sieht man gleich auf der Bühne im Komödianten-Theater in Nick Hornbys Beziehungsstück „State of the Union“. Christian Lugerth hat das Dialogstück in seiner eigenen Fassung inszeniert, nach der BBC-Serie (2019) in der Regie von Stephen Frears. Ein flirrender Schlagabtausch zwischen Stadtneurotikern in zehn Bildern, für den es in der Premiere langen Applaus gab.

Im Pub und bei der Eheberatung: Hornbys Beziehungskämpfer unter sich

So treffen sie sich jede Woche zur Eheberatung – und davor zum Aufwärmen im Pub. Und die künstliche Distanz, die Louise zwischen sich und den Gatten legt, schrumpft bei Wein und Bier rasch zusammen. Denn kabbeln und zoffen, das können sie immer noch gut, die überarbeitete Ärztin und der arbeitslose Musikkritiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob die Ehe ein Marathon oder doch nur ein abgebrochener 50-Meter-Sprint sei? Ob Louises Affäre als ein Fehler oder mehrere zu werten sei? Wann eigentlich die gegenseitige Leidenschaft verpufft ist? Und überhaupt: alles ok mit den Kindern?

Schlagfertig fliegen die Sätze, typische Hornby-Repliken sind das, mit denen der britische Kult-Autor ironisch-melancholisch die systemischen Verschiebungen einer in die Jahre gekommenen Beziehung durchleuchtet. So hadern und sinnieren die Protagonisten, verlaufen sich im nörgeligen Kleinkrieg und hauen sich im geübten Miteinander die Vorwürfe um die Ohren.

Franziska Plüschkes Louise eine Kämpferin, sachlich-patent und ganz sicher nicht gewillt, sich wegen des Seitensprungs zur Schnecke zu machen. Ivan Dentlers Tom flapsig-sarkastisch, halb Zicke, halb Weichei. Einer, der pedantisch-komisch Verfehlungen zählt und im Was-wenn-weil haltloser Hypothesen gründelt. Beziehungsarbeiter im Dauereinsatz, die manchmal leerlaufen wie ermattete Krieger.

Bei den Komödianten in Kiel ist Raum für den charakteristischen Hornby-Sound

Das unmittelbare Spiel lässt nicht nur dem spielerischen Hornby-Sound zwischen Derbheit und Feinsinn Raum, sondern auch den Wunden und Verletzungen des Alltags. Wie das ist, „wenn der Lack so ein bisschen ab ist“, überlegt Louise: „Die Vorstellung ist, du kommst nach Hause, dein Partner sagt, er hat jemand anderen kennengelernt, und zieht aus.“

Platz für brutale Wahrheiten ist da genauso wie für Situationskomik, wenn beide im Geplänkel über die Eheberaterin unversehens im Team-Building landen. Oder sich, sichtlich in Fahrt, gegenseitig andere mögliche Partner entwerfen. Da mag der Stimmpegel manchmal steigen – ihr emotionales System aber haben sie beide allzeit im Griff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Lugerth hat den Abend auf der mit Tisch, Sofa und Dart-Scheibe wie im Pub ausgestatteten Bühne locker humorig und mit Sinn für die dunkleren Zwischentöne in Szene gesetzt. Die Paare, die Louise und Tom in der TV-Serie aus dem Haus der Eheberaterin kommen sehen, kommen dabei als manchmal etwas klamottiges Video (Arturo Sayan) ins Spiel – Kopfgeburten, Spiegel, Selbstbegegnung.

Gesichert ist in diesem zwischen Annäherung und Abwehr, Komik und Lebensernst pendelnden Abend nichts. Der Stand der Beziehung bleibt im steten Fluss. Und nach jedem Treffen scheint alles auf Anfang.

Lesen Sie auch

Theater Die Komödianten, 10., 11., 17., 18., 23., 24., 25., 30., 31. März. www.komoedianten.de, Kartentel. 0431/553401