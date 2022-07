Er hat schon Songs von Mel C in Szene gesetzt, Videos zu Liedern von Stars wie den Scorpions, Pietro Lombardi und Kim Wilde gedreht. Nun hat der Filmemacher Nikolaj Georgiew einen Clip zu einem besonderen Song produziert – „Layla“ von DJ Robin und Schürze. So lief der Dreh auf Mallorca.

Hannover. Als die Anfrage vor knapp zwei Wochen bei ihm eintrudelte, wusste Nikolaj Georgiew (56) nur das: „Es sollte ein Clip für einen Song sein, der durch die Decke geht.“ Er hörte rein, musste dann zugegebenermaßen „zwei-, dreimal überlegen, ob ich das wirklich machen will“. Nur zu gut fühlte er sich an die „Schiene von früher“ erinnert, als er Anfang der 2000er-Jahre Dance- und Ballermannhits visuell umgesetzt hat.

Jedenfalls fand Georgiew, „dass der Song was hatte“, außerdem waren die Jungs, also DJ Robin (26) und Sänger Schürze (31) alias Michael Müller, sympathisch. Er sagte zu. Am Abend des 15. Juli flog der 56-Jährige nach Mallorca, dort sollte das Video zu dem umstrittenen und als sexistisch kritisierten Sommerhit des Jahres entstehen. Wenn sich das denn mal so einfach dargestellt hätte.

Waren gerne Gastgeber: Antonja (Antonia aus Tirol) und Peter Schutti (das Paar rechts) haben Nikolaj Georgiew und dessen Lebensgefährtin Janina Kluge die Dreharbeiten zu „Layla“ in ihrer mallorquinischen Villa ermöglicht. © Quelle: privat

Weil in der Vorbereitungsphase für den Dreh „das Thema plötzlich in so eine komische Richtung ging, wurden uns diverse Locations plötzlich verwehrt und wir bekamen keine Models“. Der Hannoveraner bemühte alte Kontakte und rief schließlich die Musikerin Antonja (42) alias „Antonia aus Tirol“ und ihren Lebensgefährten und Manager Peter Schutti (55) an. „Wir machen das einfach bei uns“, war sich das Paar einig, das von der Idee begeistert war und das Wirken des „Layla“-Duos schon seit einiger Zeit verfolgt hatte.

„Ihr wisst aber schon, dass wir mit 70 Leuten kommen“, warnte Georgiew sie vor. „Wenn so viele Menschen zusammenkommen, kann das schon ein kleines Spektakel werden.“ Die Würfel waren jedoch für den Dreh in der malerischen Finca im Landesinneren bei Manacor gefallen: „Wir haben ausreichend Schattenplätze und stellen einfach Dixi-Klos auf.“ Georgiew besorgte noch so einiges an Spielzeug für den Pool, zum Beispiel aufblasbare Flamingos und solche aus Plüsch, ehe der Dreh am 17. Juli begann. „Ich hatte die Meute ganz gut im Griff, es ging sehr zivilisiert zu“, erzählt er und deutet an, dass das auch am Alkoholverbot gelegen haben könnte.

Feiernde Meute: Farbenfroh geht der Dreh zu „Layla“ auf Mallorca zu Ende. © Quelle: Nikolaj Georgiew

Um 22.30 Uhr fiel die letzte Klappe (es gibt drei Versionen: eine deutsche, eine holländische sowie eine englische), zum Schluss wurde ein Feuerwerk gezündet. Das Ergebnis? „Ist toll“, schwärmt Georgiew. Vor allem, weil sie eine „kleine Überraschung“ eingebaut haben. Nicht nur, dass das Video in Form eines kleinen Spielfilms à la Louis de Funès († 68) entstanden ist, „sondern weil wir das Ganze einfach entschärft und mit einem Augenzwinkern aufgelöst haben.“ Und wie?

Gehen baden: DJ Robin (rechts) und sein Kompagnon Schürze im Pool. © Quelle: Nikolaj Georgiew

Gerade als zwei Partypolizisten der Feier ein Ende setzen wollen, stellt sich heraus: „Die Protagonistin, also Layla, ist eine Katze.“ Die ist nicht die von DJ Robin und Schürze besungene „Puffmama“, die in der Gesellschaft gerade für richtig Zündstoff sorgt, sondern einfach nur das Haustier von den Gastgeberinnen und Gastgebern. Die im echten Leben Rippi heißt, weil sie so dünn ist. Übrigens ist es nicht das erste Video zu dem Ballermannhit, es gibt bereits eine Version, die in Schwäbisch Hall entstanden ist.

Was sagt der Filmproduzent und Fotograf eigentlich zu der hitzigen Debatte um den Song? Gefühlt diskutiert ja ganz Deutschland über „Layla“. „Es gibt so viele andere Lieder, die eindeutig mehr auf die Zwölf hauen, ob Rap oder alte Schlager“, so Georgiew. Er kann das Ausmaß der Diskussion schlichtweg nicht verstehen. Der 56-Jährige hatte kurz überlegt, ob er seinen Namen mit dem Lied in Verbindung bringen, sich als Produzent des Videos outen möchte. Aber nur kurz. „Mein Leben ist auch bunt, also kann ich auch bunte Bilder zeigen.“ Farbenfrohe Clips sind schon in der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Mehrzad Marashi (41) und Mark Medlock (44) entstanden.

Kritik an „Layla“ katapultiert Lied weiter nach oben

Die beiden „Layla“-Macher empfinden das hitzige Gerede „für unseren Song und für uns als absoluten Segen“, wie sie beim Interview während des Drehs auf Mallorca dem ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ sagten. Wohl wahr: Sie schafften es an die Spitze der Singlecharts. Da helfen mit Sicherheit die Schlagzeilen um die Veranstaltungen wie Volksfeste, die den Nummer-eins-Hit verbannen. Und Georgiew dürfte es ebenfalls weiter ins Gespräch bringen.

