Legendärer Bass von Ex-Beatle McCartney wird weltweit gesucht

Dritter Elf-Tore-Sieg in Serie

Der THW Kiel fliegt weiter durch die Handball-Bundesliga. Beim 33:22 (15:4)-Sieg über die HSG Wetzlar feierten die Zebras ihren dritten Elf-Tore-Sieg in Serie und gehen mit Rückenwind in die Woche, in denen sie mit dem Nordderby in Flensburg das erste „Big-Point-Spiel“ erwartet.