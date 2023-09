Deutsche Thriller-Serie „Liebes Kind“ globaler Netflix-Hit

Berlin. Die düstere deutsche Psychothriller-Miniserie „Liebes Kind“ entwickelt sich zu einem Hit in den Netflix-Charts. In gut zehn Tagen (bis Sonntag, 17.9.) wurde der am 7. September veröffentlichte Sechsteiler mit dem internationalen Titel „Dear Child“ schon rund 25 Millionen Mal aufgerufen, wie der Streamingdienst mitteilte. Die Serie steht laut Netflix schon zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins der weltweiten Rangliste der nicht-englischsprachigen Serien und befand sich demnach in mehr als 90 Ländern in den Serien-Top 10.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zahl der Aufrufe (Views) lässt sich nicht ganz mit einer Zuschauerzahl gleichsetzen. Die Abrufzahl ist eine rechnerische Größe, die sich laut Netflix ergibt, wenn man die angeschauten Stunden durch die Laufzeit der jeweiligen Produktion teilt.

Ein Vermisstenfall und eine Flucht

Ein Vermisstenfall, der seit 13 Jahren ungelöst ist. Eine Frau und zwei Kinder, die sich aus den Fängen eines Entführers befreien können. In der Geschichte „Liebes Kind” nähern sich beide Erzählstränge einander an, bevor es zur Auflösung kommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der fast fünf Stunden dauernden Serie spielen unter anderem Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein und Justus von Dohnányi mit. Drehbuch und Regie teilten sich Isabel Kleefeld und Julian Pörksen.

Geschichte inspiriert von wahren Begebenheiten

Die erfolgreiche Miniserie basiert auf dem gleichnamigem Roman von Romy Hausmann, eine Fernsehjournalistin und Autorin, die bei Stuttgart lebt. „Liebes Kind” ist ihr Schriftstellerdebüt, das 2019 auf Platz eins der SPIEGEL-Bestsellerliste landete.

Auch wenn die Geschichte auf keinem konkreten Kriminalfall basiert, ist sie doch inspiriert durch Natascha Kampusch, die 1998 als Zehnjährige in Wien entführt wurde. Nach acht Jahren gelang Kampusch die Flucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autorin Romy Hausmann sah das erste Fernsehinterview mit der nun 18-Jährigen nach ihrer Entführung und war beeindruckt. „Ich habe dieses Interview nie vergessen, weil ich so überwältigt war, wie diese junge Frau da sitzt, nach so vielen Jahren, die sie im Keller verbracht hat. Sie war so gebildet und sie konnte sich so toll ausdrücken”, sagte Hausmann in einem Interview mit Netflix.

Die Serie ist als abgeschlossene Miniserie konzipiert – eine zweite Staffel wird es daher vermutlich nicht geben.

RND/dpa/ost