﻿Hühner, Hallig, Wackelpuddingland: Kinderbücher von Autoren aus Schleswig-Holstein

Kiel. Ferienzeit ist Lesezeit – und dafür haben Mareike Krügel, Andrea Paluch und Arne Rautenberg, allesamt aus dem schönen Schleswig-Holstein, drei neue sommertaugliche Kinderbücher vorgelegt.

Für Alltagsabenteurer: Manchmal dauert es, bis die Ferien so richtig in Gang kommen. Manchmal muss erstmal ein Huhn vorbeitrippeln, während man kopfunter auf der Reckstange hängt und überlegt, was man anfangen soll mit dem angebrochenen Tag. Dann aber kann das allerschönste Abenteuer daraus werden – so wie in Mareike Krügels witzigem Kinderbuch „Almuth und der Hühnersommer“ (Beltz & Gelberg, 192 Seiten, 13 Euro).

Mareike Krügel erzählt von Hühnern und Menschen

Almuth, die mit den Eltern und dem kleinen Bruder gerade von Berlin aufs Land gezogen ist, lernt nämlich nicht nur Huhn Ingeborg kennen, sondern auch gleich all das andere Federvieh, das mit ihr im Hühnerstall wohnt vom Öhi – so nennt Almuth den knorrigen Nachbarn von nebenan. Und dann sind da noch Said, den sie am Dorfteich beim Angeln trifft, und Joy, die ihr ein einem Baum begegnet.

Mareike Krügel erzählt eine Geschichte von Freundschaft und gegenseitigem Entdecken. Aber auch von den Haken in den scheinbar so unbeschwerten Kindheitsmustern. Da sind Almuths dauerbeschäftigte Eltern, der Notarztwagen, der den kranken Bruder regelmäßig in die Klinik verfrachtet, die Angst vor dem Tod. Da ist außerdem Saids Mutter, die so ängstlich über den Sohn wacht. Und Joy, die die kleinen Geschwister zu hüten hat, quirlig wie ein Sack Flöhe.

Das alles dröselt die Autorin, die das Leben auf dem Land gut kennt und bei Kappeln an der Schlei mit ihrer Familie lebt, wunderbar beiläufig und behutsam auf. Von Couscous in Bio-Qualität bis Diversität und Migration. Und wo gar nicht alles groß erklärt werden muss, kann eine Kluft zwischen den Welten gar nicht erst entstehen.

Halliggeschichten und tierische Gedichte

Für meersüchtige Ferienkinder: Ganz so locker wie Almuth nimmt Jonas die Lage nicht. Der Großstadtjunge ist für eine Ferienwoche auf der Hallig gelandet – und steht bibbernd im hierzulande üblichen Sommerschauer. Strandurlaub an der Nordsee. Gut, dass es Fricka gibt, die ihn einweiht in das Halligleben. Aber als Jonas mitbekommt, dass die gemütlich grasenden Deichschafe bei Familie Nissen, also Fricka, ihren Eltern und Geschwistern, auch auf den Tisch kommen, ist der Ofen aus. Schließlich hat Jonas gerade das Fleischessen aufgegeben.

Im Buch von Andrea Paluch „Jonas und Fricka, Ebbe und Flut“ (Karibu, 182 Seiten, 13,99 Euro) prallen die Gegensätze aufeinander: Stadt und Natur, Enge und Weite, Veganer und die anderen. Die in Flensburg lebende Autorin, die zuletzt im Bilderbuch „Die besten Weltuntergänge“ Zukunftswelten nach der Apokalypse ersann, hat hier spürbar eine Botschaft – aber auch viel Spaß daran, das Abenteuer von Watt, Wind und Landunter lebhaft zu vermitteln.

Für freche Sprachspieler: „Dieser Tag ist mein Freund“ – wenn das mal nicht das tauglichste Ferienmotto überhaupt ist. Jeden Tag aufs Neue, einen Sommer lang. Wobei – der Kieler Lyriker Arne Rautenberg hat die im neuen Buch (Peter Hammer, 48 Seiten, 14 Euro) versammelten Gedichte natürlich für alle Tage des Jahres gemacht. So ist hier tatsächlich für alle Lebenslagen vorgesorgt. Sprachspieler können die kullerigen „Mirmarmurmelsteine“ im Mund hin und herrollen. Und das rasante Schlagzeugsolo in Worten „dicke dackel“ braucht man sich nur einmal laut vorzulesen.

Businesskritisch komisch wird’s bei den „Abwaschbären“ und ihrem einträglichen Unternehmen, sinnlich verspielt im „Wackelpuddingland“. Dazu hat Illustratorin Nadja Budde allerlei schräges Getier erfunden und mit bewährt fettem Strich und starken Farben in Szene gesetzt. Das reinste Vergnügen.

