﻿Literaturhaus Kiel: Ein Buch zeigt Nahaufnahmen aus dem Ukraine-Krieg

Stranger Things: Netflix will jetzt noch Theaterbühnen erobern

Der Streamingdienst Netflix wappnet sich gegen seine Konkurrenz und holt eins seiner Flaggschiffe vom Bildschirm auf die Bühne. „Stranger Things“ bekommt ein eigenes Theater-Spin-off. Premiere soll „Stranger Things: The First Shadow“ noch 2023 in London feiern.