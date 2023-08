Alle Infos zum Lollapalooza 2023 in Berlin

Das 1991 erstmals ins Leben gerufene Festival Lollapalooza zählt nicht nur in den USA zu den beliebtesten Musikevents. Inzwischen gibt es Ableger in acht weiteren Ländern, darunter auch in Deutschland, wo das erste Lollapalooza 2015 in Berlin stattfand. Seitdem sind auf dem campingfreien Open-Air-Festival vor dem Olympiastadion zahlreiche namhafte Bands aufgetreten. Die wichtigsten Informationen zum diesjährigen Festival im Überblick:

Lollapalooza: Datum, Ort, Headliner

Wann: Samstag, 9. September (10 bis 1 Uhr) und Sonntag, 10. September 2023 (10 bis 0 Uhr)

Wo: Olympiastadion und Olympiapark Berlin

Wer: Mumford & Sons, Imagine Dragons, David Guetta, Macklemore, Ava Max, Jason Derulo

Was kosten Tickets für das Lollapalooza 2023?

Tickets für beide Festivaltage kosten 199 Euro, Tagestickets für Samstag oder Sonntag kosten jeweils 115 Euro. Informationen zu weiteren Ticketkategorien und Preisen gibt es auf der Veranstalterwebsite.

Wie kann man auf dem Lollapalooza bezahlen?

Sämtliche Bezahlvorgänge auf dem Festivalgelände werden über einen RFID-Chip im Festivalbändchen abgewickelt. Das Bezahlen mit Bargeld, EC-Karte oder Kreditkarte, etwa an Essens- oder Getränkeständen, ist vor Ort nicht möglich. Guthaben kann online oder an Top-up-Stationen vor Ort aufgeladen werden.

Eine Rückerstattung von Restguthaben kann ab dem 13. September beantragt werden. Hierfür ist ein sogenannter Cashless-Account erforderlich. Weitere Informationen dazu und zum bargeldlosen Bezahlen auf dem Lollapalooza-Festival gibt es hier.

Was ist auf dem Lollapalooza erlaubt/verboten?

Rucksäcke und große Taschen (größer als DIN-A4-Format) dürfen nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden. Ausnahmen gibt es für Inhaberinnen und Inhaber von Kindertickets. Sie dürfen pro Kind eine Tasche mitbringen.

Ausdrücklich erlaubt sind Gürteltaschen oder Hüfttaschen sowie Turnbeutel oder Jutebeutel. Auch Decken, Regenponchos, Sonnencreme (bis 100 ml), PET-Flaschen bis 0,5 l sowie Medikamente dürfen auf das Festivalgelände mitgenommen werden.

Verboten sind unter anderem: Essen, Drogen, Laserpointer, Skateboards, Rollschuhe, Notebooks, Tablets, Helme, Masken oder Vermummungen anderer Art, Tiere, Go-Pro-Kameras, Drohnen und Selfie-Sticks. Professionelles Kamera- und Tonaufzeichnungsequipment ist ebenfalls tabu. Da es auf dem Lollapalooza keinen Campingplatz gibt, ist das Mitbringen von Zelten und anderer Campingausrüstung zum Festival ebenfalls nicht gestattet.

Lollapalooza in Berlin: Wie funktioniert die Anreise?

Mit dem Auto

Da das Lollapalooza Wert auf Nachhaltigkeit legt und Besucherinnen und Besucher animieren möchte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, gibt es rund um das Festivalgelände keine Parkplätze. Wer mit dem Auto, Motorrad oder Camper nach Berlin reist, muss Park-und-Ride-Stationen (P+R) oder öffentliche Parkplätze aufsuchen. Der Veranstalter empfiehlt die P+R-Stationen Spandau, Jungfernheide, Westkreuz und Messe Nord/ICC.

Zum kurzzeitigen Absetzen oder Abholen von Festivalgästen gibt es eine Kiss-and-Ride-Zone in der Flatowallee.

Mit dem ÖPNV

Der nächstgelegene S-Bahnhof ist „Olympiastadion“ und wird von den S-Bahnen S3 und S9 angefahren. Der gleichnamige U-Bahnhof ist mit der Linie U2 erreichbar.

Wer mit dem Bus zum Olympiastadion reist, nutzt hierfür die Linien M49 oder 218 und steigt an der Haltestelle Flatowallee aus.

Mit dem Fahrrad

Fahrradparkplätze finden sich an Eingang A.

Lollapalooza: Line-up 2023

Diese Bands spielen am Samstag auf dem Lollapalooza:

Mumford & Sons

David Guetta

Ava Max

The Blaze

Alligatoah

Zara Larsson

Aurora

Ayliva

Alexander Marcus

W&W

Vini Vici

Meute

Mimi Webb

Lauren Spencer Smith

Lilly Palmer

Yendry

Moonchild Sanelly

Weird Crimes Live

High Vis

Ski Aggu

Moncrieff

Domiziana

KC Lights

Graf Fidi

Denise Chaila

Liz

Jesse Jo Stark

Wa22ermann

Futurebae

Alina Pash

Julie Pavon

Teven

Diese Bands spielen am Sonntag auf dem Lollapalooza:

Imagine Dragons

Macklemore

Jason Derulo

SDP

Sam Fender

Chase Atlantic

Lost Frequencies

KSHMR

B.I

Bilderbuch

Leoniden

AJR

Danny Avila

Only The Poets

Lovejoy

Lina

Öwnboss

Talk

Lune

Parka & Schlönzke

Luvre47

Pretty Pink

eee gee

Bellah

Baby B3ns

Anaïs

Rua

Pantha

Josi

Marie Bothmer

Maryam.FYI

Was ist das Lollapalooza für ein Festival?

Ursprünglich als Festivalreihe in verschiedenen Städten der USA gestartet, findet das Lollapalooza seit 2005 jährlich in Chicago statt. Das musikalische Angebot umfasst ein breites Spektrum an Genres und war vor allem in den Anfangsjahren stark durch Alternative Rock, Punk und Metal geprägt. Inzwischen finden sich nicht zuletzt durch die Internationalisierung des Festivals auch vermehrt Hip-Hop und elektronische Acts im Line-up. Neben Deutschland gab und gibt es Festivalableger in Frankreich, Schweden, Brasilien, Argentinien, Chile, Israel und Indien.